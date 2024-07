25 Anggota DPR dari Partai Demokrat Bersiap Menyerukan Biden untuk Mundur

US President Joe Biden

IslamTimes - Tantangan yang dihadapi Biden tidak hanya terbatas pada para penasihat langsungnya, tetapi juga sejumlah pejabat AS yang menuduhnya terlibat dalam genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Beberapa anggota Partai Demokrat yang mendukung Presiden Joe Biden mengemukakan kekhawatiran baru, pada hari Selasa (2/7), tentang kampanyenya untuk terpilih kembali pada tahun 2024, dengan salah satu di antaranya menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk mundur. Hal ini menandai perubahan setelah sebelumnya banyak yang membelanya menyusul kinerjanya yang tidak menentu dalam debat pekan lalu.Menurut Partai Demokrat dan ahli strategi politik, keputusan apakah Biden akan melanjutkan pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2024, menyusul debatnya yang kurang menarik melawan kandidat Partai Republik Donald Trump, sebagian besar berada di tangannya.Beberapa donor mendesak Biden untuk mempertimbangkan pengunduran dirinya, dan anggota Partai Demokrat lainnya secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa ia mungkin tidak mampu mengalahkan Trump pada bulan November.Menurut salah satu ajudan DPR dari Partai Demokrat, ada 25 anggota DPR dari Partai Demokrat yang siap menyerukan Biden mundur jika kinerjanya terus goyah dalam beberapa hari mendatang. Staf Demokrat lainnya di DPR menyebutkan bahwa anggota Partai Demokrat moderat di distrik-distrik yang kompetitif, yang sering disebut sebagai “garis depan”, menghadapi pengawasan ketat dan pertanyaan dari konstituen mereka minggu ini.Setelah debat, jajak pendapat Reuters/Ipsos mengungkapkan bahwa sepertiga anggota Partai Demokrat yakin Biden harus menghentikan kampanye pemilihannya kembali. Perwakilan AS Lloyd Doggett menjadi anggota Kongres pertama dari Partai Demokrat yang mengadvokasi penarikan Biden dari pemilihan presiden pada hari Selasa. Dalam sebuah wawancara untuk NBC News, dia mengungkapkan keinginannya agar legislator Demokrat lainnya ikut bersamanya dalam sikap ini.Tantangan yang dihadapi Biden tidak hanya terbatas pada para penasihat langsungnya, tetapi juga sejumlah pejabat AS yang menuduhnya terlibat dalam genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Hal ini mencerminkan meningkatnya kritik di kalangan politik mengenai kebijakan luar negeri AS dan implikasinya terhadap perang yang sedang berlangsung di Gaza.Dua belas mantan pejabat pemerintah AS yang mengundurkan diri sebagai protes atas dukungan AS terhadap agresi Zionis Israel di Jalur Gaza menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden jelas terlibat dalam pembunuhan warga Palestina di wilayah tersebut.Dalam sebuah pernyataan kolektif, para pejabat tersebut menuduh pemerintah mengabaikan hukum AS dengan mendukung Zionis “Israel” dan mengeksploitasi celah hukum untuk mempertahankan pengiriman senjata ke negara tersebut.Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi pernyataan tersebut, menurut Reuters.Signifikansi masalah ini terletak pada meningkatnya kecaman global terhadap tindakan Zionis Israel di Gaza dan dukungan militer dan diplomatik AS terhadap sekutunya di tengah perang yang telah menyebabkan terbunuhnya hampir 38.000 warga Palestina dan krisis kemanusiaan yang parah.Sebelumnya hari ini, Maryam Hassanein mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat politik yang ditunjuk pemerintahan Biden setelah sembilan bulan keterlibatan pemerintah dalam genosida Zionis Israel terhadap warga Palestina.Kepergian 12 pejabat AS tersebut menunjukkan ketidaksepakatan internal di dalam pemerintahan mengenai pendiriannya dalam mendukung Zionis "Israel". Meskipun Washington telah mengadvokasi perlindungan warga sipil di Gaza dan mendesak Zionis Israel untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan, pengunduran diri ini menggarisbawahi perdebatan dan perbedaan pendapat yang sedang berlangsung mengenai kebijakan AS.Mereka yang menandatangani pernyataan bersama tersebut termasuk mantan pejabat Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri, Gedung Putih, dan militer.“Kedok diplomatik Amerika dan aliran senjata yang terus menerus ke Zionis ‘Israel’ telah memastikan keterlibatan kami yang tak terbantahkan dalam pembunuhan dan kelaparan terhadap penduduk Palestina yang terkepung di Gaza,” kata mantan pejabat tersebut dalam pernyataannya.Mereka meminta pemerintah AS untuk memanfaatkan “pengaruh yang diperlukan dan tersedia” untuk menghentikan perang, menjamin pembebasan tawanan Zionis Israel di Gaza dan tahanan Palestina di Zionis “Israel”, mengadvokasi penentuan nasib sendiri Palestina, dan segera mengalokasikan bantuan kemanusiaan tambahan ke Gaza.Pada pertengahan Mei, Harrison Mann, seorang perwira Yahudi di Angkatan Darat AS, mengundurkan diri sebagai protes atas dukungan AS terhadap Zionis "Israel", yang menurutnya, telah "memungkinkan dan memberdayakan" pembunuhan warga sipil Palestina.Dalam wawancara siaran pertamanya sejak mengundurkan diri, Mann, yang bertugas di militer selama 13 tahun dan ditugaskan di Badan Intelijen Pertahanan, mengatakan kepada CBS News awal bulan ini bahwa “Zionis Israel hampir pasti” menggunakan persenjataan AS dalam agresinya di Gaza.Sebagai seorang keturunan Yahudi Eropa, ia mengungkapkan kepada reporter Jim Axelrod, “Saya tidak tahu bagaimana Anda membunuh 35.000 warga sipil secara tidak sengaja,” dan menambahkan bahwa tanggapan Zionis Israel tidak “produktif untuk keamanan negara Zionis Israel atau orang Yahudi di seluruh dunia.”Pada akhir Mei, Alexander Smith, kontraktor Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), mengatakan kepada The Guardian bahwa dia diberi pilihan untuk mengundurkan diri atau dipecat setelah mengadakan presentasi tentang kematian ibu dan anak di kalangan warga Palestina, yang merupakan tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan USAID.Smith menulis bahwa dia tidak dapat melakukan pekerjaannya jika "orang-orang tertentu tidak dapat diakui sebagai manusia seutuhnya, atau ketika prinsip-prinsip gender dan hak asasi manusia berlaku bagi sebagian orang, namun tidak bagi sebagian lainnya, bergantung pada ras mereka."Ia juga menyoroti standar ganda jika dibandingkan dengan Ukraina, di mana USAID bangga dengan “program-program yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum,” yang menyerukan dampak hukum jika ada orang yang menjadi korban.Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Stacy Gilbert, juga mengundurkan diri karena ketidaksepakatan dengan laporan yang baru diterbitkan yang mengklaim bahwa "Israel" tidak memblokir bantuan ke Gaza, menurut The Washington Post, mengutip dua pejabat.Gilbert bertugas di Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri, dan dia mengirim email kepada staf yang menyatakan keyakinannya bahwa Departemen Luar Negeri salah dalam kesimpulannya bahwa Zionis "Israel" tidak menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza, sesuai dengan pejabat yang membaca. surat.Pengunduran diri Smith dan Gilbert menambah jumlah pejabat Biden yang secara terbuka mengundurkan diri terkait kebijakan AS di Gaza menjadi sembilan. Namun, Josh Paul, pejabat pertama yang mengundurkan diri, mengatakan bahwa setidaknya dua lusin pejabat lainnya telah mundur secara diam-diam, tanpa membuat pernyataan publik.[IT/r]