Pabrik Senjata AS Meledak

Ukrainian servicemen fire an FGM-148 Javelin anti-tank missile during training near Donetsk

IslamTimes - Fasilitas Camden milik General Dynamics membangun hulu ledak untuk rudal Javelin yang dikirim ke Ukraina.

Dua orang terluka dan satu hilang setelah ledakan di pabrik senjata General Dynamics di Camden, Arkansas. Fasilitas ini memproduksi hulu ledak Javelin dan Hellfire, serta bahan peledak untuk peluru artileri.Ledakan itu terjadi tak lama setelah jam 8 pagi pada hari Rabu (3/7), kata juru bicara perusahaan Berkley Whaley kepada wartawan. Whaley awalnya menggambarkan ledakan itu sebagai “insiden yang melibatkan kembang api,” namun tak lama kemudian mengakui bahwa itu adalah sebuah ledakan.“Saat ini, kami sedang bekerja dengan petugas pertolongan pertama dan dapat mengonfirmasi bahwa insiden tersebut mengakibatkan setidaknya dua orang cedera dan satu orang hilang,” kata Whaley dalam sebuah pernyataan. “Kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang saat mereka melakukan penyelidikan.”Whaley tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai tingkat keparahan cedera, dan tidak mengatakan apakah pabrik mengalami kerusakan serius. Namun, Hakim Calhoun County Floyd Nutt mengatakan kepada Arkansas Democrat and Gazette bahwa insiden tersebut adalah insiden “besar” dan yang pertama terjadi di pabrik Camden.Pabrik tersebut memproduksi dan menguji apa yang disebut General Dynamics sebagai “produk energik” – komponen peledak dari rudal, roket, dan proyektil lainnya. Menurut situs web perusahaan, fasilitas seluas 880.000 kaki persegi (81.750 meter persegi) ini memproduksi roket Hydra, hulu ledak Hellfire dan Javelin, mortir 120mm, dan bahan bakar propelan untuk peluru artileri 155mm.Amerika Serikat telah mengirim lebih dari 10.000 peluncur rudal Javelin sekali pakai ke Ukraina, bersama dengan lebih dari 3 juta peluru artileri 155 mm dan mortir 120 mm dalam jumlah yang tidak ditentukan, menurut lembar fakta terbaru yang dirilis Pentagon pada hari Rabu.Awal tahun ini, Pentagon mengatakan bahwa AS akan meningkatkan produksi peluru kaliber 155mm dari 28.000 per bulan menjadi 70.000 per bulan pada akhir tahun 2024. Tidak jelas apakah pabrik Camden baru-baru ini meningkatkan produksi propelan untuk mencapai tujuan ini, meskipun perusahaan saat ini sedang merekrut 19 karyawan di Arkansas, menurut situs webnya.[IT/r]