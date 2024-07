Houthi: Kapal Induk AS Tidak Dapat DInilai Uang Setelah Operasi di Yaman

IslamTimes - Pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman memuji unit angkatan laut negaranya dalam operasi maritim melawan kapal-kapal terkait Zionis Israel di Laut Merah.

“Pertempuran di Laut Merah telah membuktikan fakta bahwa kapal induk AS adalah sistem persenjataan yang sudah ketinggalan zaman, dan tidak layak untuk dibelanjakan,” kata Abdul-Malik al-Houthi dalam pidato yang disiarkan langsung dari ibu kota Yaman, Sana'a hari Kamis (4/7) siang.Dia mengatakan kapal-kapal Angkatan Laut AS takut dengan rudal balistik buatan Angkatan Bersenjata Yaman, drone kamikaze, serta kapal permukaan nirawak, dan bahwa para pejabat militer Amerika sendiri mengakui bahwa operasi di Yaman efisien.“Upaya AS terhadap operasi maritim Yaman tidak efektif, dan sejauh ini gagal membuahkan hasil yang menjanjikan. Amerika telah menyadari sejauh mana kekuatan militer Angkatan Bersenjata Yaman,” kata Houthi.“Prestasi yang dicapai Angkatan Bersenjata Yaman semakin terlihat hari demi hari,” kata panglima Ansarullah itu.“Pasukan Yaman menggunakan lebih banyak rudal balistik anti-kapal dengan akurasi yang tepat.”Houthi mengatakan pasukan angkatan laut Yaman telah melakukan beberapa operasi pro-Palestina di perairan lepas pantai negara itu pada minggu ini, dan bahwa AS dan sekutu Baratnya telah meningkatkan serangan rudal mereka terhadap Yaman.Pemimpin Ansarullah tersebut menggarisbawahi bahwa Amerika berusaha melibatkan negara lain dalam agresi mereka terhadap Yaman, dan berusaha membujuk negara-negara lain untuk membuka wilayah udara mereka untuk melakukan serangan terhadap negara Arab.Bulan lalu, para pejabat AS memerintahkan USS Dwight D. Eisenhower, kapal induk yang memimpin respons Amerika terhadap operasi Yaman, untuk kembali ke negaranya setelah tur yang diperpanjang dua kali.Eisenhower telah berulang kali menjadi sasaran pasukan Yaman selama berada di Laut Merah. Pada hari kembalinya kapal tersebut, juru bicara militer Yaman mengklaim adanya serangan lain terhadap kapal induk tersebut.Meskipun terjadi serangan udara yang dipimpin AS selama berbulan-bulan, pasukan Yaman terus melanjutkan operasi mereka, memanfaatkan persenjataan yang semakin canggih untuk menyerang kapal-kapal Zionis Israel, AS, dan Inggris di dan sekitar Laut Merah.Negara-negara Arab harus memasukkan Zionis Israel ke dalam daftar hitam sebagai entitas terorisDi bagian lain dalam sambutannya, pemimpin Ansarullah tersebut meminta negara-negara Arab untuk menetapkan rezim pendudukan Tel Aviv sebagai entitas teroris.“Sementara pemerintah Arab mengklasifikasikan [gerakan perlawanan Lebanon] Hizbullah sebagai entitas teroris dan Liga Arab masih mempertahankan penetapan tersebut hingga baru-baru ini, mereka enggan memasukkan Zionis ke dalam daftar hitam meskipun kejahatannya sangat buruk,” kata Houthi.“Konspirasi melawan Hizbullah pasti akan gagal karena gerakan perlawanan terus melakukan operasinya melawan Zionis Israel dengan sepenuh hati.”Houthi memuji operasi yang dilakukan pejuang perlawanan Palestina yang bermarkas di Gaza karena sangat efektif, dan menyatakan bahwa serangan tersebut telah menguras tenaga musuh Zionis.“Pasukan militer Zionis Israel terjebak dalam siklus kegagalan yang tidak pernah berakhir di Jalur Gaza,” kata pemimpin Ansarullah itu.Dia mengatakan sikap apatis terhadap penderitaan Gaza adalah sesuatu yang sangat diandalkan Israel dalam upaya normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.“Apa yang terjadi di wilayah Palestina adalah pembantaian besar-besaran, dan tidak ada pembenaran untuk mengabaikan proses tersebut. Terlepas dari kejahatan yang mengerikan ini, rezim Arab menutup mata terhadap keadaan di Gaza. Mereka malah menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris,” kata Houthi.Pemimpin Ansarullah juga menyatakan bahwa negara-negara Arab tidak memiliki kemauan untuk mengambil tindakan praktis dan menghentikan kekejaman Israel terhadap warga Palestina, seraya menekankan bahwa sebagian besar korban genosida yang sedang berlangsung di Gaza adalah perempuan dan anak-anak.Dia memperingatkan negara-negara Arab agar tidak ikut campur tangan Washington dan rezim Tel Aviv, dan menekankan bahwa bantuan kepada AS dan Zionis Israel merupakan tindakan pengkhianatan terhadap Palestina dan perjuangan Palestina.“Beberapa rezim Arab mendukung Zionis Israel dengan mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Umat ​​Islam perlu waspada terhadap mesin propaganda AS, Israel, dan Eropa.“Umat Islam harus berusaha mengambil tindakan praktis terkait kejahatan Zionis Israel terhadap warga Palestina,” kata Houthi.Zionis Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata genosida terhadap warga Palestina, dan ribuan anak di Gaza terancam kematian karena kekurangan gizi dan kekurangan suplemen nutrisi, katanya.Houthi juga mengutuk kampanye kelaparan yang disengaja oleh rezim pendudukan terhadap tahanan Palestina.Biden dan Trump saling bersaing memperebutkan kesetiaan kepada Zionis IsraelPemimpin Ansarullah tersebut mengatakan bahwa pemerintah AS sepenuhnya mendukung kejahatan Zionis Israel, dan bahwa Presiden Joe Biden membual tentang dukungan Washington yang tidak memenuhi syarat terhadap rezim Tel Aviv.“Warga Amerika dipandang sebagai kaki tangan dan pendukung Israel dalam semua kejahatan ini. AS telah mencapai tingkat penghinaan yang paling rendah, yaitu dengan berusaha menutupi agresi brutal Zionis Israel."