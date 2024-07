Biden Mengatakan Dia Bangga Menjadi ‘Perempuan Kulit Hitam’

US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris

IslamTimes - Presiden AS dan kandidat Partai Demokrat Joe Biden secara terbuka mengakui bahwa dia “mengacau” selama debatnya dengan saingannya dari Partai Republik Donald Trump, tetapi mengatakan kepada The Earl Ingram Show bahwa dia akan “bangkit kembali,” menolak niat untuk mundur dari pemilihan presiden.

Presiden AS terus tersandung kata-katanya ketika mencoba menyelamatkan kampanye pemilihannya kembali“Saya mengalami malam yang buruk…. Dan faktanya adalah, Anda tahu, saya mengacau,” kata Biden, setelah para pembantunya menghabiskan waktu seminggu untuk menawarkan berbagai alasan mulai dari dugaan persiapan yang berlebihan, hingga flu ringan dan jet lag dari perjalanan 12 hari sebelum debat.Dalam wawancara terpisah dengan WURD di Philadelphia, pemimpin AS yang sering melakukan kesalahan ini kesulitan menemukan frasa yang tepat ketika mencoba merujuk pada Wakil Presiden Kamala Harris dan mengingat masa-masanya di pemerintahan Barack Obama.Saya tidak sepenuhnya percaya dengan teks tweet ini ketika saya membacanya, jadi saya mendengarkan audionya. Tidak bisa mengada-ada. https://t.co/Fw1zZ86u0y– Vivek Ramaswamy (@VivekGRAmaswamy) 4 Juli 2024“Ngomong-ngomong, saya bangga menjadi, seperti yang saya katakan, wakil presiden pertama, perempuan kulit hitam pertama... yang bertugas bersama presiden kulit hitam. Bangga bisa terlibat sebagai perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena… lihat, kita adalah Amerika Serikat,” kata Biden.Presiden AS juga menyampaikan pidato empat menit di Gedung Putih, memfokuskan pidatonya pada kunjungannya bulan lalu ke Normandia, untuk memperingati 80 tahun D-Day, namun tampaknya menyimpang dari naskah dan kehilangan pemikiran beberapa kali. dan bahkan pernah menyebut saingannya, Trump, sebagai “rekan kerja”.MENYENANGKAN: Biden yang sangat mencerca mulai tersandung melalui kebohongan "pengisap dan pecundang" yang telah dibantah pada perayaan Hari Kemerdekaan Gedung Putih - di depan keluarga besar militer kita pic.twitter.com/57O54Gt8zZ— Penelitian RNC (@RNCResearch) 4 Juli 2024“Dan omong-omong, Anda tahu saya berada di pemakaman Perang Dunia I di Prancis, dan.... pemakaman yang salah satu kolega kita, mantan presiden, tidak ingin pergi dan berada di sana... Saya mungkin tidak seharusnya sudah mengatakannya,” kata Biden sebelum tiba-tiba memotong ceritanya, dan melanjutkan pidatonya yang sudah disiapkan.Kamala baru saja mendapati dirinya memanggil Joe Wakil Presiden 😂😂Tentu saja jawaban Joe adalah “Ho Ho Ho”😂pic.twitter.com/mPl1gjdZU9– Spitfire (@DogRightGirl) 5 Juli 2024Dalam klip lain yang dicermati dan diejek oleh para kritikus, Biden menyapa penonton dengan seru, “Ho! Ho! Ho! Selamat Hari Kemerdekaan!”, setelah Harris hampir salah memperkenalkannya sebagai wakil presiden.Kekhawatiran mengenai apakah politisi berusia 81 tahun itu dapat menyelesaikan kampanye presiden dan menjabat empat tahun lagi di Ruang Oval muncul kembali setelah Biden menyampaikan kinerja yang buruk dalam debat yang disiarkan televisi dengan Trump pada Kamis lalu. Petahana tampak lemah dan tampaknya kehilangan pemikirannya pada beberapa kesempatan.Jajak pendapat Reuters/Ipsos pasca-debat menunjukkan bahwa satu dari tiga anggota Partai Demokrat percaya bahwa Biden harus mengundurkan diri, sementara beberapa donor utama dilaporkan sedang mencari cara untuk menggantikan Biden dengan kandidat yang lebih kuat pada pemilu 2024.[IT/r]