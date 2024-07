Reuters: Hamas Melonggarkan Tuntutan Perjanjian Perdamaian Gaza 

Israeli army tanks deploy in an area of Israel's southern border with the Gaza Strip

IslamTimes - Kelompok bersenjata Palestina telah menyetujui jadwal AS untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera laki-laki Zionis Israel, kata kantor berita tersebut.

Hamas telah menerima usulan AS untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera dan tentara laki-laki Zionis Israel 16 hari setelah tahap pertama proses deeskalasi dimulai, Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat senior kelompok Palestina.Kelompok militan tersebut telah membatalkan tuntutannya agar Zionis Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Masalah penyanderaan akan diatasi setelah penerapan tahap pertama perjanjian yang bertujuan menyelesaikan konflik di Gaza. Menurut sumber yang dikutip oleh Reuters, Hams berharap untuk mengakhiri permusuhan melalui perundingan selama fase enam minggu pertama kesepakatan tersebut.Jika usulan AS diterima oleh Zionis Israel, hal ini dapat menghasilkan kesepakatan kerangka kerja yang akan membawa perdamaian di Gaza setelah sembilan bulan konflik, kata pejabat Hamas.Inisiatif Amerika juga memastikan bahwa mediator internasional akan menjamin gencatan senjata sementara, memberikan bantuan, dan mendorong penarikan pasukan Zionis Israel dari daerah kantong Palestina, selama pembicaraan tidak langsung mengenai implementasi perjanjian tahap kedua masih berlangsung, tambahnya.Tahap pertama dari rencana yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak adalah menyerukan Hamas untuk membebaskan sandera lanjut usia, orang sakit dan perempuan dengan imbalan gencatan senjata enam minggu, penarikan pasukan Zionis Israel dari kota-kota di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina oleh Zionis Israel.Tahap kedua diperkirakan akan melibatkan pembebasan semua sandera yang tersisa, termasuk tentara dan prajurit, serta jenazah mereka yang tewas; hal ini juga berarti berakhirnya pertempuran secara permanen dan penarikan penuh pasukan Zionis Israel dari Gaza.Rekonstruksi Gaza setelah kampanye pemboman dan serangan darat Zionis Israel harus dimulai sebagai bagian dari tahap ketiga. Menurut laporan media, ketidaksepakatan mengenai cara beralih dari fase satu ke fase dua telah menjadi hambatan utama negosiasi dalam beberapa bulan terakhir.Pada hari Kamis (4/7), kabinet keamanan Zionis Israel menyetujui pengiriman delegasi ke Doha untuk memulai kembali perundingan yang dimediasi AS, Qatar dan Mesir untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata dengan Hamas. Negosiasi akan berlangsung minggu depan, menurut kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.The Times of Israel melaporkan bahwa sebelum pengumuman dimulainya kembali perundingan, Netanyahu bertemu dengan perunding Zionis Israel, mengatakan kepada mereka bahwa “perang akan berakhir hanya setelah semua tujuannya tercapai, dan tidak satu saat sebelumnya.” Salah satu tujuan utama yang sebelumnya disuarakan oleh PM adalah melenyapkan Hamas sepenuhnya.Zionis Israel memulai operasinya di Gaza sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober lalu, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang dan 250 orang disandera. Sekitar 116 tawanan diyakini masih ditahan di Gaza. Setidaknya 38.011 orang telah tewas sejauh ini dan lebih dari 87.445 lainnya terluka dalam serangan Israel di wilayah kantong Palestina, menurut kementerian kesehatan Gaza.[IT/r]