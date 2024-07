Musk: Amerika Tidak Memiliki Presiden

America n American

IslamTimes - AS tidak memiliki presiden sebenarnya dan sudah lama tidak memiliki presiden, kata pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk.

Badan eksekutif AS sebenarnya telah kekurangan pemimpin yang tepat “untuk sementara waktu,” kata pengusaha miliarder ituMusk menggunakan jaringan media sosial X (sebelumnya Twitter) untuk menyelami kekacauan politik yang sedang berlangsung setelah perdebatan antara Presiden AS Joe Biden dan mantan pemimpin Donald Trump. Dia mem-posting ulang pesan dari pengguna lain, dengan tangkapan layar dari opini yang dimuat oleh New York Times, berjudul “Apakah Amerika membutuhkan presiden?”“Pertanyaan nyata… karena kita jelas sudah lama tidak memilikinya,” tulis Musk.Pertanyaan nyata… karena kami jelas sudah lama tidak memilikinya lmao https://t.co/NsyAROCW8a— Elon Musk (@elonmusk) 5 Juli 2024Artikel itu sendiri, yang ditulis oleh kolumnis sosial konservatif Ross Douthat, berpolemik dengan penulis lain mengenai peran presiden dalam masyarakat Amerika, tentang apakah presiden yang disfungsional dapat sepenuhnya digantikan oleh orang lain di lembaga eksekutif, dan dampak yang ditimbulkan oleh 'pemimpin' tersebut. tentang pengambilan keputusan dan akuntabilitas, dan topik lainnya.Douthat sendiri telah berargumentasi jauh sebelum perdebatan sengit tersebut bahwa Biden “perlu diganti karena akan sangat berbahaya jika ada presiden yang sudah tua di Gedung Putih selama empat tahun ke depan – dan bukan hanya karena Partai Demokrat khawatir dia akan kalah dari Trump dalam pemilu November mendatang." [IT/r]