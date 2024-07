Tim Kampanye Biden Menerima Pertanyaan untuk Wawancara 'Saya Seorang Perempuan Kulit Hitam'

Jurnalis pertama yang mewawancarai Presiden AS Joe Biden setelah penampilannya yang buruk dalam debat tanggal 27 Juni melawan Donald Trump mengatakan bahwa mereka diberikan daftar pertanyaan yang disetujui oleh staf kampanyenya.Biden tampil di acara radio yang sebagian besar penontonnya berkulit hitam di Wisconsin dan Pennsylvania pada hari Kamis (4/7), seminggu setelah pertemuannya dengan Trump, di mana presiden berusia 81 tahun itu tampak lemah dan kehilangan pemikirannya pada beberapa kesempatan.Wawancara tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang meragukan Biden, terutama di Partai Demokrat, bahwa ia mampu secara mental dan fisik untuk melakukan kampanye pemilihan kembali dan mampu mendiskusikan rekam jejaknya dan menjawab pertanyaan dengan koheren.Namun, kemunculannya di radio diwarnai dengan lebih banyak kejanggalan, antara lain dengan presiden yang menggambarkan dirinya sebagai “perempuan kulit hitam”. “Ngomong-ngomong, saya bangga menjadi, seperti yang saya katakan, wakil presiden pertama, perempuan kulit hitam pertama... yang bertugas bersama presiden kulit hitam. Bangga bisa terlibat sebagai perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan karena... lihat, kita adalah Amerika Serikat,” kata Biden dalam The Earl Ingram Show di CivicMedia Wisconsin.Pembawa acara Earl mengatakan kepada AP pada hari Sabtu (6/7) bahwa tim kampanye Biden memberinya lima “pertanyaan tepat untuk ditanyakan” sebelum wawancara. “Tidak ada bolak-balik,” tambahnya. “Saya mungkin tidak akan pernah menerimanya, tapi ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan presiden Amerika Serikat,” jelas Ingram.Beberapa jam sebelumnya, Andrea Lawful-Sanders, pembawa acara The Source, sebuah program WURD di Pennsylvania, mengatakan kepada CNN bahwa “pertanyaan telah dikirimkan kepada saya untuk disetujui; Saya menyetujuinya” sebelum wawancara dengan Biden.Juru bicara kampanye Biden, Lauren Hitt, membenarkan klaim pembawa acara radio tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “bukanlah hal yang aneh bagi orang yang diwawancarai untuk berbagi topik yang mereka sukai. Pertanyaan-pertanyaan ini relevan dengan berita hari ini.” “Kami tidak mengkondisikan wawancara berdasarkan penerimaan pertanyaan-pertanyaan ini, dan pembawa acara selalu bebas mengajukan pertanyaan yang menurut mereka paling baik untuk memberikan informasi kepada pendengarnya,” tegas Hitt.Sebuah sumber dalam tim Biden mengatakan kepada CBS News bahwa mereka “akan menahan diri untuk tidak memberikan pertanyaan yang disarankan” kepada jurnalis dalam wawancaranya di masa depan.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters/Ipsos mengungkapkan bahwa satu dari tiga anggota Partai Demokrat percaya bahwa Biden harus mundur dari pencalonan setelah pidato debatnya, sementara beberapa donor utama dilaporkan menuntut agar presiden diganti dari partai tersebut.Dalam wawancaranya dengan ABC News pada hari Jumat (5/7), Biden menolak kemungkinan untuk mengundurkan diri, dan bersikeras bahwa dia adalah “orang yang paling memenuhi syarat untuk mengalahkan Trump".[IT/r]