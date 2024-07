Studi: Jumlah Korban Tewas di Gaza Bisa Lima Kali Lebih Tinggi 

Men transport in a blanket the body of a dead victim found in the Tuffah district east of Gaza City

IslamTimes - Ketika penyakit dan kelaparan diperhitungkan, para peneliti berpendapat bahwa konflik tersebut dapat merenggut hampir 200.000 nyawa warga Palestina.

Jumlah korban tewas sebenarnya akibat perang di Gaza bisa melebihi 186.000, lima kali lebih tinggi dari 37.396 yang dilaporkan bulan lalu oleh otoritas kesehatan di wilayah tersebut, menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet.Meskipun pemerintah Zionis Israel telah lama membantah angka-angka yang dikeluarkan kementerian tersebut, angka-angka tersebut diterima sebagai angka yang dapat dipercaya oleh PBB, dan secara diam-diam diakui kebenarannya oleh militer Zionis Israel.Menurut tim peneliti Inggris, Amerika, dan Kanada, angka ini bisa membengkak menjadi 186.000 jika “kematian tidak langsung” dihitung. “Kematian tidak langsung,” tulis mereka dalam sebuah artikel yang diterbitkan minggu lalu, mencakup mereka yang meninggal karena penyakit, kelaparan, kehausan, dan paparan.“Dalam konflik baru-baru ini, kematian tidak langsung berkisar antara tiga hingga 15 kali lipat jumlah kematian langsung,” tulis artikel tersebut. “Dengan menerapkan perkiraan konservatif yaitu empat kematian tidak langsung per satu kematian langsung terhadap 37.396 kematian yang dilaporkan, maka tidak masuk akal untuk memperkirakan bahwa hingga 186.000 atau bahkan lebih kematian dapat disebabkan oleh konflik yang terjadi saat ini di Gaza.”Dengan populasi Gaza sekitar 2,3 juta jiwa sebelum konflik dimulai, jumlah korban jiwa tersebut berarti hilangnya antara 7% dan 9% populasinya.“Gencatan senjata segera dan mendesak di Jalur Gaza sangat penting, disertai dengan langkah-langkah untuk memungkinkan distribusi pasokan medis, makanan, air bersih, dan sumber daya lainnya untuk kebutuhan dasar manusia,” para penulis berpendapat, seraya menambahkan bahwa Zionis Israel diwajibkan oleh Internasional Pengadilan untuk mendokumentasikan dan menyimpan bukti-bukti yang dapat mengimplikasikannya dalam genosida.Setelah sembilan bulan berperang, Israel mendapat tekanan internasional yang kuat untuk menghentikan kampanye militernya di Gaza. Meskipun Hamas telah menerima proposal gencatan senjata yang disponsori AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada hari Minggu (7/7) bahwa setiap potensi kesepakatan harus memungkinkan Israel untuk melanjutkan pertempuran sampai semua tujuan perangnya – termasuk penghancuran kemampuan militer Hamas – terpenuhi.Meskipun Hamas dan Zionis Israel sama-sama sepakat bahwa kesepakatan akan memungkinkan pertukaran sandera Israel di Gaza secara bertahap dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis Israel, kelompok militan Palestina menginginkan jaminan tertulis dari mediator internasional bahwa Zionis Israel akan terus merundingkan gencatan senjata permanen ketika tahap pertama perjanjian damai tersebut mulai berlaku.Pembicaraan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan AS sejauh ini gagal mencapai gencatan senjata di Gaza atau pembebasan sandera sejak gencatan senjata selama seminggu pada bulan November yang mengakibatkan pembebasan 105 sandera dari Gaza dan 240 tahanan Palestina.[IT/t]