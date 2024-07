Gedung Putih: Pernyataan Israel dan Hamas Tidak Mencerminkan Kenyataan dalam Pembicaraan Perdamaian Gaza 

White House National Security Communications Advisor John Kirby

IslamTimes - Pernyataan publik tidak sepenuhnya sesuai dengan diskusi yang dilakukan secara pribadi, tegas seorang pejabat AS.

Gedung Putih telah mendesak masyarakat untuk tidak terlalu banyak membaca pernyataan Zionis Israel dan kelompok bersenjata Palestina Hamas mengenai negosiasi gencatan senjata di Gaza.Diskusi yang dilakukan secara tertutup dengan mediasi oleh AS, Qatar, dan Mesir, lebih penting daripada deklarasi publik oleh kedua pihak yang bertikai, tegas juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada hari Senin (8/7).“Di kedua belah pihak, Anda melihat komentar publik yang belum tentu sepenuhnya mencerminkan percakapan yang kami lakukan secara pribadi dengan mereka atau lawan bicara mereka,” kata Kirby kepada wartawan saat briefing.Pada hari Minggu (7/7), Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan daftar tuntutan yang menurutnya tidak dapat dinegosiasikan sebagai bagian dari pembicaraan. Salah satunya adalah bahwa setiap perjanjian gencatan senjata di Gaza harus memungkinkan Zionis Israel untuk melanjutkan pertempuran sampai semua tujuan perangnya tercapai. Sepanjang konflik, pemimpin Zionis Israel telah berulang kali menyatakan bahwa dia berupaya menghancurkan Hamas sepenuhnya.Kelompok bersenjata Palestina menanggapinya dengan mengatakan bahwa Netanyahu “terus memberikan lebih banyak hambatan dalam perundingan,” sehingga membahayakan hasil yang sukses. Hamas juga memperingatkan bahwa serangan Zionis Israel yang terus berlanjut di Gaza berisiko mengembalikan “proses negosiasi ke titik nol.”Berbicara tentang pertukaran publik antara Zionis Israel dan Hamas pada hari Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menekankan bahwa keyakinan di Washington adalah bahwa “yang paling produktif adalah melakukan percakapan ini secara pribadi, bukan di depan umum.”“Terkadang, [Anda] melihat pemerintah Israel membuat pernyataan publik. Terkadang Anda melihat Hamas membuat pernyataan publik. Kami akan mengadakan negosiasi secara pribadi,” katanya.Menurut Miller, para pejabat Zionis Israel telah meyakinkan rekan-rekan mereka di AS bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap proposal tiga tahap Washington untuk menyelesaikan konflik di Gaza.Reuters melaporkan pekan lalu bahwa Hamas telah setuju untuk membatalkan tuntutan utamanya agar Zionis Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Kelompok Palestina berharap untuk mengakhiri permusuhan melalui perundingan selama fase enam minggu pertama perjanjian tersebut, menurut badan tersebut.Zionis Israel memulai operasinya di Gaza sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober lalu yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang dan 250 orang disandera. Sekitar 116 tawanan diyakini masih berada di Gaza.Setidaknya 38.000 orang telah tewas sejauh ini dan hampir 88.000 lainnya terluka dalam serangan udara dan serangan darat Israel di wilayah kantong Palestina, menurut kementerian kesehatan Gaza. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pekan lalu menunjukkan bahwa jumlah kematian sebenarnya bisa lima kali lebih tinggi, melebihi 186.000 orang.[IT/r]