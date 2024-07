NYT: Para Pemberi Pembayaran dari Partai Demokrat Mendiskusikan Penarikan Diri Biden yang ‘Elegan’ 

US President Joe Biden departs after speaking to the media at the White House

IslamTimes - Beberapa donor terkemuka dari Partai Demokrat dilaporkan percaya bahwa “mengundurkan diri lebih cepat adalah lebih baik”

Donor utama Partai Demokrat AS sedang mendiskusikan cara agar Presiden Joe Biden dapat keluar dari pemilu tahun 2024 tanpa mengurangi peluang partai tersebut untuk mengalahkan Donald Trump pada bulan November, New York Times melaporkan pada hari Senin (8/7). Partai Demokrat dan para pendukungnya semakin meragukan elektabilitas Biden setelah kinerja buruknya dalam debat di televisi dengan Trump bulan lalu.Berbagai laporan mengatakan bahwa Partai Demokrat dan beberapa pembantu Biden “terkejut” dengan perilaku pria berusia 81 tahun itu di atas panggung dan memiliki kekhawatiran besar atas kebugaran mental dan fisiknya untuk menjabat sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.“Beberapa donor telah membahas cara-cara ‘elegan’ bagi Biden untuk mundur demi menjaga reputasinya,” sementara yang lain “yakin bahwa keluar dari jabatannya lebih cepat lebih baik,” kata buletin DealBook NYT.Beberapa eksekutif mengatakan kepada DealBook bahwa merupakan “kesalahan” jika Biden mundur dari pencalonan tanpa menjadi calon presiden terlebih dahulu. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut akan “merampas kekuasaannya untuk menunjuk penggantinya.”Partai Demokrat akan bertemu di Chicago pada akhir Agustus untuk secara resmi menunjuk kandidat mereka untuk pemilu 2024. Menurut laporan tersebut, konvensi terbuka di mana delegasi tidak terikat pada kandidat tertentu dapat menciptakan “perselisihan antar partai yang membantu Donald Trump menang.”DealBook mengutip sumbernya yang mengatakan bahwa pemodal dan investor terkemuka, termasuk Larry Fink dari BlackRock, Jon Gray dari Blackstone, dan Peter Orszag dari Lazard, dan Robert Wolf, mantan eksekutif AS yang “dekat dengan Barack Obama,” sedang mendiskusikan apakah akan “tetap berpegang pada kebijakan dengan Biden.”Namun, presiden ke-46 tersebut menolak untuk mundur dari pencalonannya, meskipun ia mengakui bahwa ia tidak berdebat “sebaik dulu.” Berbicara kepada MSNBC pada hari Senin, Biden mengatakan bahwa dia “tidak akan kemana-mana,” dan menggambarkan dirinya sebagai “kandidat terbaik untuk mengalahkan Donald Trump.”[IT/r]