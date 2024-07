CNN: ‘Proksi Rusia’ di balik Peringatan Teror di Pangkalan AS di Eropa 

US Air Force transport plane takes off from the US airbase in Ramstein, Germany

IslamTimes - Moskow telah menampik tuduhan serupa bahwa mereka mendalangi kampanye “sabotase” di Eropa

Peringatan teror baru-baru ini di pangkalan militer AS di Eropa dipicu oleh klaim bahwa Rusia berencana menargetkan fasilitas tersebut menggunakan “proksi,” CNN melaporkan pada hari Selasa (9/7), mengutip sumber anonim. Moskow telah menolak tuduhan serupa dan menyebutnya “tidak berdasar.”Media Barat melaporkan pada akhir Juni bahwa ancaman teroris yang “kredibel” telah diidentifikasi terhadap fasilitas dan personel militer AS di Eropa, sehingga mendorong Pentagon untuk meningkatkan keamanan. Protokol tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang belum diaktifkan “setidaknya dalam sepuluh tahun.”Sumber yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh CNN mengklaim bahwa AS bereaksi terhadap intelijen bahwa “aktor yang didukung Rusia sedang mempertimbangkan untuk melakukan serangan sabotase” terhadap fasilitas Amerika. Informasi tersebut diterima “dalam dua minggu terakhir” dan merujuk pada kampanye sabotase jarak jauh Rusia di Eropa.Tingkat kewaspadaan yang diaktifkan di pangkalan-pangkalan tersebut, yang dijuluki Kondisi Perlindungan Pasukan ‘Charlie’, “berlaku ketika sebuah insiden terjadi atau informasi intelijen diterima yang mengindikasikan kemungkinan adanya bentuk aksi teroris atau penargetan terhadap personel atau fasilitas,” CNN mengutip pernyataan Angkatan Darat AS.Komando AS di Eropa menolak mengomentari klaim tersebut secara langsung, namun seorang juru bicaranya mengatakan kepada jaringan berita tersebut bahwa “peningkatan kewaspadaan kami tidak terkait dengan satu ancaman apa pun.”Para pejabat di negara-negara Eropa mengklaim Moskow berpotensi berada di balik beberapa insiden dalam beberapa bulan terakhir. Ini termasuk pembakaran di sebuah gudang di London timur, kebakaran di toko IKEA di Lituania, dan percobaan pembakaran di pabrik cat Polandia. Intelijen Rusia dituduh memanipulasi penduduk setempat untuk melakukan kejahatan guna mengganggu dukungan Barat terhadap Ukraina.Kiev banyak menggunakan taktik semacam itu dalam upaya menimbulkan kerusakan di Rusia, merekrut orang melalui aplikasi pesan dan menjanjikan mereka uang dan keuntungan lain sebagai imbalan atas tindakan sabotase, menurut penegak hukum Rusia.Dugaan kasus berkisar dari pembakaran infrastruktur kereta api tingkat rendah hingga upaya untuk meyakinkan pilot militer Rusia agar membajak sebuah pembom strategis, seperti yang diklaim pada hari Senin oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).Pada bulan Mei, Kremlin menolak klaim di Financial Times bahwa ada peningkatan signifikan risiko operasi sabotase Rusia di Eropa. Laporan tersebut “kelihatannya tidak serius” dan mengulangi “tuduhan tidak berdasar terhadap bangsa kita,” kata juru bicara Dmitry Peskov pada saat itu.[IT/r]