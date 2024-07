Kanselir Baru: Keuangan Inggris Terburuk Sejak 1945

Rachel Reeves, The UK’s newly appointed chancellor of the exchequer

IslamTimes - Kanselir keuangan Inggris yang baru diangkat, Rachel Reeves, mengumumkan bahwa pemerintahnya mewarisi perekonomian terburuk sejak Perang Dunia Kedua.

Reeves mengambil alih keuangan negara setelah Partai Buruh memenangkan 412 dari 650 kursi di House of Commons dalam pemilihan umum pekan lalu, mengakhiri 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif.“Saya telah berulang kali memperingatkan bahwa siapa pun yang memenangkan pemilihan umum akan mewarisi keadaan terburuk sejak Perang Dunia Kedua,” kata Reeves dalam pidatonya di Departemen Keuangan pada hari Senin (8/7).“Kita menghadapi warisan kekacauan dan ketidakbertanggungjawaban ekonomi selama 14 tahun,” tambahnya, seraya menuduh pendahulunya dari Partai Konservatif bertindak berdasarkan “kepentingan politik” sebagai bagian dari “pemerintahan yang mengutamakan partai, negara kedua.”“Analisis Departemen Keuangan baru yang saya minta pada akhir pekan menunjukkan bahwa, seandainya perekonomian Inggris tumbuh pada tingkat rata-rata perekonomian negara-negara OECD [Organization for Economic Co-operation and Development] lainnya dalam 13 tahun terakhir, perekonomian kita akan mencapai lebih dari £140 miliar. [$179 miliar] lebih besar,” kata Reeves. Dia mengklaim bahwa kebijakan Tory secara efektif merugikan anggaran Inggris sebesar £58 miliar [$74 miliar] karena hilangnya pendapatan pajak pada tahun 2023 saja.“Uang tersebut dapat merevitalisasi sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya,” kata rektor baru tersebut. “Pertumbuhan memerlukan pilihan-pilihan sulit – pilihan-pilihan yang dihindari oleh pemerintahan sebelumnya.”Reeves berjanji untuk mengakhiri “ketakutan politik” dalam “sistem perencanaan kuno” di Inggris, dan menjanjikan reformasi sambil tetap berkomitmen untuk tidak “tidak menaikkan Asuransi Nasional, dan tarif Pajak Penghasilan atau PPN dasar, lebih tinggi, atau tambahan.”Menurut The Guardian, defisit Inggris telah mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1960-an di bawah pemerintahan Konservatif selama lebih dari satu dekade, sementara negara tersebut sangat terkena dampak “kejutan termasuk Brexit, pandemi Covid, dan krisis biaya hidup.”[IT/r]