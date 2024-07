Instagram Menghapus Postingan Democracy Now di Gaza

Instagram

IslamTimes - Instagram mengeluarkan pemberitahuan penghapusan kepada Democracy Now karena membagikan "simbol, pujian, atau dukungan terhadap orang dan organisasi yang kami anggap berbahaya".

Instagram menghapus beberapa wawancara tentang perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza yang diposting oleh Democracy Now, sebuah outlet media independen berhaluan kiri yang sudah lama berdiri, situs berita Semafor melaporkan.Pada hari Selasa (9/7), Democracy Now menerbitkan klip wawancara antara pembawa acara Amy Goodman dan jurnalis Jeremy Scahill, di mana mereka membahas wawancara Scahill baru-baru ini dengan anggota Hamas.Dalam klip tersebut, Scahill melaporkan apakah Hamas mengantisipasi tanggapan Zionis "Israel" terhadap Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.Tak lama setelah klip itu diposting, Instagram menghapus video tersebut, mengeluarkan pemberitahuan penghapusan kepada Democracy Now karena membagikan "simbol, pujian, atau dukungan terhadap orang dan organisasi yang kami anggap berbahaya."Seseorang yang mengetahui pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa postingan tersebut melanggar "pedoman komunitas tentang individu dan organisasi berbahaya".Menurut situs berita Semafor, meskipun klip tersebut memiliki perspektif pro-Palestina, klip tersebut tidak unik dalam sikap kritisnya terhadap Zionis "Israel", dan tidak jelas mengapa Instagram memilih klip tersebut.Pada hari Selasa malam, Democracy Now mengunggah versi pendek wawancara dengan Scahill di Instagram.Saat dimintai komentar, juru bicara Meta, perusahaan induk Instagram, mengklaim video tersebut telah dihapus karena kesalahan dan telah dipulihkan.Meta telah lama dituduh menindak konten pro-Palestina yang mengungkap kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina.Pada bulan Desember lalu, dewan pengawas independen Meta menegur raksasa media sosial tersebut karena menghapus postingan yang menggambarkan penderitaan manusia di Gaza.Dewan tersebut membatalkan dua keputusan, termasuk penghapusan video Instagram yang mengekspos dampak serangan Zionis Israel di dekat Rumah Sakit al-Shifa di Gaza. Video tersebut menggambarkan warga Palestina yang terluka atau terbunuh, termasuk anak-anak.Akun Instagram Al Mayadeen English segera ditangguhkan pada 9 Oktober dan kemudian dipulihkan setelah mengajukan banding. Namun, tidak ada alasan yang diberikan mengenai penyebab pemblokiran tersebut dan juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang diberikan.Meta memecat insinyur untuk memperbaiki bug yang melarang konten PalestinaPerusahaan tersebut telah memecat seorang insinyur karena mencoba memperbaiki bug yang menyebabkan pemblokiran postingan Instagram tentang Palestina, dan insinyur tersebut menuduh Meta bias dalam menangani konten yang berkaitan dengan perang di Gaza.Insinyur Palestina-Amerika Ferras Hamad, yang telah bekerja di Meta sejak tahun 2021, mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian California atas diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja yang salah, menuduh perusahaan tersebut bias terhadap warga Palestina.Dia mengatakan perusahaan tersebut bahkan menghapus komunikasi internal karyawan yang menyebutkan kematian kerabat mereka di Gaza dan melakukan penyelidikan terhadap penggunaan emoji bendera Palestina.Gugatan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa belum pernah ada penyelidikan serupa yang dilakukan terhadap karyawan yang memposting emoji bendera Israel atau Ukraina dalam konteks serupa.Hamad mencatat bahwa pemecatannya disebabkan oleh insiden pada bulan Desember mengenai prosedur darurat untuk memecahkan masalah parah pada platform, yang dikenal dalam Meta sebagai SEV atau "acara situs".Berdasarkan pengaduan dalam gugatan tersebut, Hamad melihat adanya kejanggalan dalam kebijakan SEV terkait pembatasan konten yang diposting oleh akun Instagram Palestina, seperti postingan yang dicegah untuk muncul dalam pencarian dan feed.[IT/r]