US Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks

IslamTimes - Pengeluaran pertahanan negara-negara Barat akan tetap tinggi selama bertahun-tahun ke depan untuk melawan Rusia dan China, kata seorang pejabat AS kepada para pembuat senjata.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berencana untuk terus meningkatkan belanja pertahanan, yang akan menjamin permintaan senjata dalam jangka panjang, kata Wakil Menteri Pertahanan AS Kathleen Hicks pada pertemuan para produsen senjata dalam acara NATO pada hari Selasa (9/7).Berbicara di Forum Industri Pertahanan KTT NATO, pejabat tersebut memuji anggota NATO karena meningkatkan anggaran militer mereka sejak awal konflik Ukraina berkobar pada tahun 2014, dan khususnya setelah permusuhan terbuka antara Ukraina dan Rusia meletus pada tahun 2022. Selama dekade terakhir , rata-rata peningkatan belanja tahunan adalah 72%, disesuaikan dengan inflasi, katanya.Hal ini membalikkan periode ketika “industri pertahanan di seluruh Atlantik terpengaruh oleh pendanaan yang tidak konsisten selama beberapa dekade dan sinyal permintaan yang tidak jelas,” katanya. Dia mengatakan pemikiran saat ini adalah: “Produksi itu penting. Produksi adalah pencegahan.”Produsen senjata Barat memiliki kemampuan “tidak hanya untuk bersaing, namun juga untuk bersaing dan menang” atas Rusia dan negara-negara lain yang dianggap AS sebagai pesaingnya, termasuk China, Korea Utara, dan Iran.“Hal ini termasuk memastikan kita siap menghadapi kemungkinan perang yang berkepanjangan, yang mana setiap sekutu harus bersiap menghadapinya – dan tidak hanya di Eropa,” Hicks memperingatkan.Mengembangkan basis manufaktur di kedua sisi Atlantik dengan cara yang menggabungkan “kecerdasan era informasi dan kapasitas era industri” akan menguntungkan sekutu AS di Pasifik, seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, kata pejabat itu.Ia menyatakan bahwa sistem politik Barat secara inheren bermanfaat dalam membangun “gudang demokrasi,” karena sistem tersebut mendorong inovasi dan kerja sama transnasional. Di sisi lain, “negara-negara otokrasi,” menurut alasannya, tidak bisa bergerak lebih dari sekadar “mendarat di lapangan terbang satu sama lain, atau berlayar berdampingan selama beberapa hari.”Pentagon sedang mencari cara “untuk menjadi pelanggan yang lebih baik,” kata Hicks, dengan menyederhanakan proses internalnya, memberikan investasi yang ditargetkan di sektor pertahanan, dan menyediakan layanan keamanan untuk bisnis senjata.Para pejabat Rusia menggambarkan NATO sebagai alat ambisi geopolitik AS dan cara untuk mengamankan pasar permanen senjata Amerika di Eropa. Moskow menyebut janji Washington bahwa Ukraina pada akhirnya akan bergabung dengan blok tersebut seiring dengan meningkatnya kehadiran NATO di Ukraina sejak tahun 2014 sebagai salah satu pemicu utama konflik yang sedang berlangsung.Beijing menuduh AS terjebak dalam “mentalitas Perang Dingin” dan memainkan “permainan zero-sum” dengan negara-negara non-Barat, termasuk China.[IT/r]