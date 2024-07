Meningkatnya Tekanan pada Joe Biden untuk Keluar dari Pencalonan Presiden AS

US President Joe Biden

IslamTimes - Tekanan politik meningkat agar Presiden AS Joe Biden mundur di tengah kekhawatiran kalah dari Donald Trump pada bulan November. Pada hari Rabu (10/7), Partai Demokrat tiba-tiba mengeluarkan pernyataan serius menyusul sedikitnya kritik.

Mantan Ketua DPR Nancy Pelosi mendesak Biden untuk segera memutuskan pencalonannya pada tahun 2024, sementara George Clooney, seorang pendukung Partai Demokrat, dengan Drew mendukungnya dan mengkritik Biden di New York Times atas perubahan karakternya baru-baru ini.Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer secara pribadi telah menunjukkan keterbukaannya terhadap kandidat Demokrat selain Biden terhadap donor, menurut Axios, sementara Senator Peter Welch menjadi senator Demokrat pertama yang secara eksplisit meminta presiden untuk mundur, menyatakan bahwa ia harus mundur dari pemilu.Para analis memperkirakan bahwa momentum kritis kemungkinan akan terus berlanjut, sehingga memicu spekulasi apakah Biden akan terus mempertahankan pendiriannya atau memutuskan untuk mundur. Biden bertujuan untuk mencegah politisi Partai Demokrat, donor, dan sekutunya membelot menyusul terhentinya kinerja debat melawan Trump, dengan mengklaim bahwa dialah yang terbaik untuk mengalahkan Trump.Anggota senior Kongres dari Partai Demokrat Joe Courtney melaporkan adanya diskusi yang hangat di dalam partai mengenai kemampuan kepemimpinan Biden, mengomentari pidato Biden yang meyakinkan kepada para pemimpin NATO tetapi mencatat bahwa hal tersebut tidak dapat membatalkan apa yang telah dilakukan dalam perdebatan tersebut. "Dia melakukannya dengan baik kemarin pada pidato NATO. Para pendukungnya, seperti saya, berharap dia terus mempertahankannya. Kami tidak ingin sejarah menilai kami secara negatif setelah bulan November."Pelosi, yang merupakan teman dekat Biden, belum mengonfirmasi dukungannya terhadap pencalonan Biden, dan mengindikasikan bahwa Biden mungkin akan menghadapi semakin banyak seruan dari sesama anggota Partai Demokrat untuk mundur dari pencalonan. Bill Galston, peneliti senior di Brookings Institute, membela komentar Nancy Pelosi, dengan menyatakan bahwa dia sadar akan tindakannya dan tidak dapat dituduh naif.Emma Shortis, peneliti senior di The Australia Institute, menganggap komentar Pelosi “dikalibrasi dengan cermat.”Shortis mencatat bahwa keunggulan Pelosi dan Schumer di Partai Demokrat mungkin menandakan masalah yang sedang berlangsung bagi Biden, dan menambahkan, "Dalam politik, begitu momentum terbangun, sulit untuk memecahkan alur cerita."Di sisi lain, Clooney mengungkapkan kekecewaannya terhadap Joe Biden yang bersamanya pada acara penggalangan dana tiga minggu lalu, dengan menyatakan bahwa dia tidak menganggapnya sebagai Biden yang "bermasalah" pada tahun 2010.Pada pertemuan puncak NATO, ketika wartawan bertanya kepada Biden tentang tulisan Clooney di New York Times, dia beralih ke dukungan para pemimpin serikat pekerja. Dan ketika ditanya tentang dukungan Pelosi, dia mengangkat tangan penuh kemenangan.Tim kampanye tersebut mengutip surat yang dia kirimkan kepada Partai Demokrat di Kongres, yang menyatakan "komitmen kuatnya" untuk tetap bersaing dan mengalahkan Trump.Galston menyatakan Gedung Putih telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah kritik dan Presiden Biden telah mengambil tindakan tegas untuk mengakhirinya. Dia menambahkan, "Partai Demokrat yang terpilih sangat prihatin dengan hasil pemilu musim gugur ini dan tidak mengikuti arahan presiden."Dr. Shortis menyatakan bahwa meskipun Biden tampaknya berkomitmen untuk tetap ikut dalam pemilihan, tekanannya mungkin akan menjadi terlalu besar. “Dia kemungkinan akan mempertahankan pendiriannya sampai hal itu tidak berkelanjutan lagi,” katanya.Masa jabatan Biden yang lama disebabkan oleh kurangnya perencanaan suksesi, karena Partai Demokrat belum cukup mendukung atau membangun profil kandidat muda yang beragam.Kamala Harris dianggap sebagai kandidat terdepan dari partai tersebut untuk menggantikan Biden jika dia mengundurkan diri. Dr Shortis menyarankan agar Biden tidak minggir karena merasa Harris tidak bisa atau tidak seharusnya melakukannya.Biden mempunyai keputusan akhir mengenai apakah akan tetap tinggal atau keluar, kata Galston, dan percaya bahwa Kongres akan mengambil jeda pada akhir minggu ini, dan tidak dapat membayangkan situasi yang lebih jauh dari itu.[IT/r]