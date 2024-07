AS Akan Melanjutkan Pengiriman Bom Besar ke “Israel” di Tengah Meningkatnya Korban Sipil

US heavy bomb, shipments to “Israel

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden siap untuk melanjutkan pengiriman bom berat ke entitas apartheid Zionis “Israel”, mengabaikan permintaan internasional untuk menghentikan tindakan tersebut.

Keputusan ini sejalan dengan dukungan Washington yang tak tergoyahkan terhadap entitas pendudukan dalam konflik yang berkepanjangan dan menghancurkan dengan warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.Seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama pada hari Rabu, menegaskan bahwa Washington akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon ke Zionis “Israel”.Namun, pejabat tersebut mencatat bahwa AS akan terus menahan bom seberat 2.000 pon karena “kekhawatiran” tentang potensi penggunaannya di kota padat penduduk Rafah di Gaza selatan.“Kami sudah jelas bahwa kekhawatiran kami adalah pada penggunaan akhir bom seberat 2.000 pon tersebut, khususnya untuk kampanye Rafah ‘Israel’, yang mereka umumkan telah selesai,” kata pejabat tersebut. “Kekhawatiran utama kami adalah potensi penggunaan bom seberat 2.000 pon di Rafah dan tempat lain di Gaza… karena kekhawatiran kami bukan mengenai bom seberat 500 pon, hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses yang biasa.”Media AS telah mengkonfirmasi bahwa pengiriman bom seberat 500 pon sedang berlangsung. Menurut The Wall Street Journal, mengutip seorang pejabat pemerintah, bom-bom tersebut "sedang dalam proses pengiriman" setelah jeda dua bulan dan diperkirakan akan tiba di entitas Zionis “Israel” dalam “minggu-minggu mendatang.” Bom seberat 2.000 pon, yang awalnya merupakan bagian dari pengiriman yang sama, masih ditahan.Pada bulan Mei, pemerintahan Biden menghentikan rencana pengiriman bom seberat 2.000 pon dan 500 pon di tengah kekhawatiran atas potensi serangan darat entitas tersebut di Rafah, sebuah kota tempat 1,5 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan.Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu mengkritik Washington pada bulan Juni karena “menahan senjata dan amunisi dari ‘Israel’” dalam beberapa bulan terakhir, menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah meyakinkannya bahwa pembatasan transfer senjata akan dicabut.Selama kunjungan terakhirnya ke Washington, Menteri Perang Zionis “Israel” Yoav Gallant melaporkan kemajuan signifikan dalam masalah pasokan amunisi AS ke entitas tersebut, dan mencatat bahwa “hambatan telah dihilangkan dan kemacetan telah diatasi.”Secara historis, AS telah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar kepada entitas tersebut, sebuah tren yang semakin meningkat sejak serangan brutal entitas tersebut di Gaza dimulai pada bulan Oktober tahun lalu.Meskipun ada kecaman internasional, entitas apartheid Zionis “Israel” terus melanjutkan operasinya, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza.Serangan Zionis “Israel” di Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, terjadi sebagai tanggapan atas operasi bersejarah yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina terhadap entitas pendudukan, yang diluncurkan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, entitas Zionis “Israel” sejauh ini telah membunuh sedikitnya 38.295 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 88.241 lainnya.[IT/r]