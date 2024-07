WashPo: Perjanjian Gencatan Senjata Gaza Hampir Dicapai

Fire and smoke rise above residential buildings in Gaza City during an Israeli airstrike

IslamTimes - Para pejabat AS mengatakan bahwa kerangka kerja untuk perjanjian tiga tahap telah ditetapkan, dan hanya rincian pelaksanaannya yang masih harus diselesaikan.

David Ignatius, kolumnis Washington Post, menafsirkan pada hari Rabu (10/7) bahwa perjanjian gencatan senjata yang akan menghentikan konfrontasi di Gaza, menjamin pembebasan beberapa tawanan Zionis Israel, dan secara substansial meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina, tampaknya sudah dekat.Ignatius mengutip seorang pejabat senior AS yang mengatakan bahwa “kerangka kerja tersebut telah disepakati” dan kedua pihak kini “menegosiasikan rincian bagaimana kerangka kerja tersebut akan diterapkan.” Namun, ia juga mencatat bahwa para pejabat telah memperingatkan bahwa meskipun kerangka kerja tersebut telah ditetapkan, kesepakatan akhir kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena rinciannya rumit dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya.Menyelam lebih dalamIgnatius merinci, para pejabat AS menguraikan rencana kesepakatan gencatan senjata dalam tiga tahap. Tahap pertama melibatkan gencatan senjata selama enam minggu, di mana Hamas akan membebaskan 33 tawanan Zionis Israel, termasuk semua wanita, pria berusia di atas 50 tahun, dan mereka yang terluka. Sebagai imbalannya, Zionis “Israel” akan membebaskan ratusan tahanan Palestina dan menarik pasukannya kembali dari daerah padat penduduk ke perbatasan timur Gaza. Bantuan kemanusiaan akan diberikan, rumah sakit diperbaiki, dan puing-puing dibersihkan.Dalam pandangan Ignatius, tantangan utama terletak pada fase berikutnya, di mana Hamas akan melepaskan sisa tentara laki-laki yang ditawan dan kedua belah pihak akan menyetujui “pengakhiran permusuhan secara permanen” dengan “penarikan total pasukan Zionis Israel dari Gaza.”Dia menambahkan bahwa masing-masing pihak khawatir pihak lain akan menggunakan periode gencatan senjata untuk mempersenjatai kembali dan melanjutkan pertempuran, dan menekankan bahwa “Israel” bertekad untuk mencegah Hamas “mendapatkan kembali kendali atas Gaza.”TerobosanIgnatius mengklaim bahwa terobosan tersebut terjadi baru-baru ini ketika Hamas setuju untuk membatalkan tuntutannya atas jaminan tertulis untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebaliknya, mereka menerima syarat-syarat yang meyakinkan dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan bulan lalu, yang mendukung kesepakatan yang ditengahi AS.“Jika perundingan memakan waktu lebih dari enam minggu untuk fase pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlanjut,” demikian isi resolusi PBB. Mediator Amerika, Qatar, dan Mesir akan “bekerja untuk memastikan negosiasi terus berjalan sampai semua kesepakatan tercapai dan fase kedua dapat dimulai.”Dia lebih lanjut mencatat bahwa Zionis “Israel” dan Hamas sama-sama mengindikasikan persetujuan mereka terhadap rencana “pemerintahan sementara” yang akan dimulai pada Fase 2, di mana tidak ada pihak yang akan mengendalikan Gaza, dan menambahkan bahwa keamanan akan dikelola oleh pasukan yang dilatih oleh Amerika Serikat dan Hamas didukung oleh sekutu Arab yang moderat.Pasukan ini, menurut Ignatius, akan terdiri dari sekitar 2.500 pendukung Otoritas Palestina di Gaza. Meski begitu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Ignatius bahwa Hamas telah memberi tahu para mediator bahwa mereka “siap menyerahkan wewenang pada pengaturan pemerintahan sementara.”Ketika keamanan membaik di “Gaza pascaperang,” rencana perdamaian membayangkan fase ketiga yang melibatkan “rencana rekonstruksi multi-tahun,” seperti yang dijelaskan dalam resolusi PBB.Buntut dari kesepakatan di Asia BaratIgnatius mendalilkan bahwa ketika mediator AS semakin dekat untuk menyelesaikan perjanjian tersebut, Qatar dan Mesir memainkan peran penting.Menurut Ignatius, Qatar menekan Hamas dengan memberi tahu perwakilannya di Doha bahwa mereka harus keluar jika menolak perjanjian tersebut. Sementara itu, Mesir memberikan dukungan penting dengan menerima proposal baru AS untuk mencegah penggalian terowongan baru antara Mesir dan Gaza setelah penarikan pasukan Zionis Israel.Dia mengatakan: "Jika kesepakatan gencatan senjata tercapai, hal ini akan membuka jalan bagi dua perubahan besar lainnya di Timur Tengah – yang melibatkan Lebanon dan Arab Saudi – yang dapat mengurangi bahaya perang yang lebih luas."Ignatius mengklaim bahwa Lebanon telah mengindikasikan bahwa setelah gencatan senjata di Gaza, mereka akan mendukung rencana penarikan pasukan Hizbullah ke utara dari perbatasan hingga Sungai Litani.Perjanjian yang diusulkan juga mengharuskan Zionis “Israel” menyetujui penyesuaian perbatasan yang telah lama diupayakan oleh Hizbullah, bersama dengan langkah-langkah tambahan untuk membangun kepercayaan dan menghentikan serangan roket yang mematikan antara kedua belah pihak, menurut Ignatius.Amos Hochstein, anggota tim penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, telah merundingkan kerangka kerja tersebut untuk Lebanon. Alih-alih terlibat langsung dengan Hizbullah, Hochstein malah berdiskusi dengan Nabih Berri, ketua parlemen Lebanon.Ignatius juga menggarisbawahi bahwa ada potensi bagi Arab Saudi untuk bergerak menuju normalisasi hubungan dengan Zionis “Israel” setelah gencatan senjata di Gaza, seperti yang ditunjukkan oleh seorang pejabat AS.Ia menyimpulkan dengan mengatakan: “Setiap perang harus diakhiri, seperti yang ditulis oleh ahli strategi Fred Iklé tentang Vietnam. Gaza belum berakhir. Namun seperti yang diungkapkan oleh seorang pejabat Gedung Putih pada Rabu (10/7) malam: semoga saja."[IT/r]