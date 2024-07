Pengadilan Iran Memutuskan AS Harus Membayar Ganti Rugi hampir $7 miliar kepada Pasien EB Akibat Sanksi Tersebut

A number of EB patients are seen at the Tehran Legal Court of International Relations in the Iranian capital

IslamTimes - Pengadilan Iran telah memutuskan bahwa Amerika Serikat harus membayar ganti rugi sekitar tujuh miliar dolar atas sanksi ilegal yang berdampak pada pasien negara tersebut yang menderita Epidermolysis Bullosa (EB), sebuah penyakit keturunan langka yang menyebabkan kulit menjadi rapuh dan mudah terluka.

Pengadilan Hukum Hubungan Internasional Tehran mengeluarkan putusan tersebut pada hari Kamis dan mengatakan bahwa pemerintah dan pejabat AS telah dijatuhi hukuman membayar 6.785.000.000 dolar sebagai bagian dari kerugian material, moral dan hukuman kepada penggugat dalam kasus pasien EB Iran.Keputusan tersebut diambil setelah 295 pasien EB asal Iran dan anggota keluarga pasien mengajukan tuntutan hukum sebagai protes terhadap sanksi yang diberlakukan AS yang telah menghambat impor obat-obatan yang sangat dibutuhkan dan pembalut luka bagi mereka yang menderita penyakit kulit langka tersebut.Dalam putusan tersebut, pengadilan membahas kasus-kasus seperti sanksi sepihak AS yang tidak sah dan tidak sah terhadap Iran, pemblokiran tidak sah terhadap barang-barang kemanusiaan, termasuk obat-obatan, sanksi tidak sah terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dampak buruk sanksi terhadap kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan pasien EB dan keluarganya.Pengadilan Hukum Hubungan Internasional Teheran mengatakan bahwa setelah penarikan pemerintah AS dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan AS dan Eropa memutus perdagangan bisnis dengan perusahaan Islam. Republik, di antaranya perusahaan Swedia Mölnlycke.Perusahaan MedTech yang terkemuka di dunia adalah produsen utama perban medis dan balutan penyembuhan untuk pasien EB di seluruh dunia. Mereka menghentikan transaksi dengan Iran segera setelah sanksi baru diberlakukan oleh Presiden AS saat itu Donald Trump.Pengadilan mengatakan bahwa dalam jangka waktu sekitar delapan bulan setelah pemberlakuan kembali sanksi, pasien EB Iran kehabisan obat dan salep untuk menyembuhkan luka dalam di kulit mereka, yang mengakibatkan sekitar 20 orang kehilangan nyawa dan banyak lainnya yang selamat harus menanggungnya. cedera fisik yang tidak dapat diperbaiki.Pada bulan Februari, sebuah perusahaan medis Iran yang berbasis pengetahuan berhasil memproduksi pembalut luka untuk pasien yang menderita penyakit keturunan langka meskipun ada larangan lama dari AS.Pencapaian ini dicapai oleh para spesialis di Perusahaan Polimer Teba Zist yang berbasis pengetahuan, yang merupakan produsen pembalut luka canggih pertama di Iran. Perusahaan tersebut mengatakan telah berhasil memperoleh formulasi pembalut busa penyerap Mepilex dari Swedia sesuai dengan pedoman global yang direkomendasikan untuk pasien EB dan luka mereka.Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran setelah secara sepihak keluar dari JCPOA pada Mei 2018, meskipun Iran sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.Sanksi tersebut telah menghambat saluran keuangan yang dapat digunakan untuk menyediakan obat-obatan, material, atau peralatan medis penting bagi Iran.Meskipun Washington dan sekutu Baratnya mengklaim bahwa barang-barang kemanusiaan dikecualikan dari sanksi, puluhan ribu pasien di Iran selama bertahun-tahun telah meninggal atau menderita penyakit kritis karena tidak tersedianya obat-obatan penting.[IT/r]