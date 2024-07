AS Menjatuhkan Sanksi terhadap 'Ekstremis' Israel atas Kekerasan di Tepi Barat

Israeli extremist settlers

IslamTimes - Lehava termasuk dalam daftar hitam, menjadi "organisasi ekstremis kekerasan terbesar di Zionis Israel" dengan lebih dari 10.000 anggota.

Amerika Serikat pada hari Kamis (11/7) menjatuhkan sanksi baru terhadap pemukim Zionis Israel karena melakukan kekerasan terhadap warga Palestina, selain pembatasan keuangan di empat pos pemukiman di Tepi Barat.Departemen Luar Negeri juga memasukkan Lehava ke dalam daftar hitam, yang didefinisikan sebagai "organisasi ekstremis berkekerasan terbesar di Zionis Israel" dengan lebih dari 10.000 anggota.Penggunaan istilah "ekstremis" mencerminkan upaya untuk menarik garis tegas antara pemukim Zionis Israel dan "pemukim ekstremis".Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menyatakan, "Kami sangat mendorong pemerintah Zionis Israel untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas ini," dengan merinci bahwa meskipun langkah-langkah ini masih belum ada, "kami akan terus menerapkan langkah-langkah akuntabilitas kami sendiri."Meskipun sepenuhnya mendukung perang Israel di Gaza, AS telah berulang kali menyarankan Benjamin Netanyahu untuk tidak meningkatkan kekerasan di Tepi Barat, sesuatu yang menuai kecaman internasional.Miller menambahkan bahwa “pos terdepan seperti ini telah digunakan untuk mengganggu lahan penggembalaan, membatasi akses terhadap aset dan melancarkan serangan kekerasan terhadap warga Palestina yang bertetangga.”Pendudukan membedakan antara apa yang mereka sebut sebagai “pos-pos liar” (yang didirikan tanpa otoritas pemerintah) dan pemukiman yang disetujui pemerintah, baru-baru ini mereka menyetujui 3 “pos-pos liar”, yang oleh Peace Now disebut sebagai langkah menuju perampasan Tepi Barat.Polisi Israel berulang kali bentrok dengan pemukim di Tepi Barat yang diduduki saat membongkar pos pemukim tidak sah pekan lalu, menurut rekaman video yang ditinjau oleh Reuters.Video tersebut menunjukkan polisi menggunakan ekskavator untuk menghancurkan bangunan darurat di pos terdepan. Para pemukim berusaha memblokir akses polisi dengan duduk di seberang jalan, namun petugas mengusir mereka secara paksa, seperti yang digambarkan dalam video.Hal ini terjadi ketika Zionis “Israel” menghadapi tekanan internasional untuk membatasi perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki. Pos terdepan tersebut, yang terletak di daerah pedesaan, melanggar hukum Israel dan internasional.⚡️JUST IN: Konfrontasi dengan kekerasan terjadi antara polisi Zionis Israel dan pemukim Zionis Israel selama evakuasi dari pos pemukiman ilegal di sebelah barat Ramallah. pic.twitter.com/whRmt1y3nj— Berita yang Diredam. (@SuppressedNws) 3 Juli 2024Zionis "Israel" mengeluarkan perintah pada bulan Maret untuk enam belas 8.000 dunam tanah di Lembah Yordan, sebelah timur Tepi Barat yang diduduki, dengan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan ekstremis Bezalel Smotrich.Pemukim Zionis Israel mencekik para penggembala Palestina dengan pencurian tanahPada bulan Mei, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki melaporkan peningkatan pencurian tanah oleh pemukim Israel bersenjata yang mendirikan pos-pos penggembalaan sementara dan menolak meninggalkan wilayah tersebut.Para penggembala yang tinggal di Tepi Barat dan Lembah Yordan menghadapi banyak masalah seperti domba mereka yang dikurung di kandang. Pada saat yang sama, lahan penggembalaan di dekatnya tidak tersedia karena kekerasan pemukim yang mengambil alih wilayah tersebut, kata harian Zionis Israel Haaretz.Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemukim Zionis Israel di pos-pos penggembalaan bersenjata dan menggunakan anjing penyerang untuk mengintimidasi warga Palestina, yang mengakibatkan kematian ternak dan kerusakan properti. Lebih buruk lagi, mahalnya harga makanan membuat para penggembala kehilangan sumber kehidupan utama mereka.Intimidasi pemukim telah menyebabkan 18 kelompok pastoral meninggalkan rumah mereka di Lembah Jordan, menurut data yang dirilis oleh B'Tselem Zionis Israel pada bulan Maret.Pembersihan etnis berada pada titik tertinggi sepanjang masa dengan empat desa lengkap dan 25 keluarga lainnya terpaksa mengungsi sendirian di tengah Lembah Jordan, semua ini akibat kekerasan yang tak henti-hentinya dilakukan oleh pemukim ilegal Zionis Israel.Dalam laporannya pada bulan Maret, organisasi hak asasi manusia B'Tselem menyoroti peningkatan serangan, termasuk kejadian di mana pemukim Zionis Israel yang mengendarai kendaraan dengan sengaja melaju sembarangan ke arah kawanan ternak Palestina. B'Tselem juga menyoroti bahwa pasukan pendudukan Zionis Israel memberikan dukungan kepada kelompok pemukim.Salah satu contohnya pada bulan November, para pemukim menerobos kandang domba Jamal saat dia pergi dan menusuk telinga 35 hewan, menandai nomor hewan tersebut, dan memberi tahu polisi bahwa hewan tersebut dicuri dari mereka.Jamal dipenjara dan didenda hampir $4.700 dan dipaksa mengawasi kawanannya dari properti tetangga, sementara anak-anaknya mengamati domba mereka yang hilang saat mereka berkeliaran di tempat yang dulunya merupakan tanah mereka.Dalam contoh lain, para pemukim memasang bendera Zionis Israel di tengah-tengah area tersebut, dan ketika seorang penggembala mencoba menghancurkannya, para pemukim menyerang dan memukuli dia dan tetangganya.[IT/r]