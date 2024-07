Perlawanan Palestina Menimbulkan Kerugian Besar pada Kendaraan IOF dan di Gaza

Al-Qassam Brigades showing the operation targeting Israeli occupation forces in the Gaza Strip, Palestine

IslamTimes - Perlawanan Palestina di Jalur Gaza mendokumentasikan kerugian besar yang diderita pasukan pendudukan Zionis Israel dengan menampilkan operasi dan konfrontasi yang luar biasa.

Perlawanan Palestina terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Zionis Israel (IOF) yang menyerang di berbagai bidang, khususnya di lingkungan Tell al-Hawa di selatan Kota Gaza dan Rafah. Mereka mendokumentasikan adegan-adegan kerugian besar yang diderita pendudukan Zionis Israel baik personel maupun peralatan.Dalam operasi terbaru yang dilakukan Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, para pejuangnya menargetkan dua tank Merkava dengan granat berpeluncur roket (RPG) tandem di lingkungan Tell al-Hawa di selatan Kota Gaza.Di area yang sama, al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan unit infanteri pendudukan Israel dengan RPG termobarik, menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan.Brigade al-Qassam lebih lanjut melaporkan bahwa mereka telah menembaki IOF yang ditempatkan di poros Netzarim dengan mortir kaliber berat.Di Rafah, al-Qassam juga menembaki kumpulan pasukan dan kendaraan pendudukan Zionis Israel di Tal Za'arb, sebelah barat kota, menggunakan mortir, menurut pernyataan singkat yang mereka rilis.Media militer menyiarkan rekaman pejuang al-Qassam menghadapi tentara dan kendaraan IOF di lingkungan al-Shujaiya di Kota Gaza, menunjukkan adegan pejuang mereka menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan.Rekaman tersebut menunjukkan pejuang al-Qassam menargetkan beberapa tank dengan RPG al-Yassin 105 dan unit infanteri Israel dengan RPG termobarik, serta konfrontasi langsung dengan tentara pendudukan Israel yang bersembunyi di sebuah gedung di sana.Demikian pula, media militer merilis rekaman yang menargetkan tentara dan kendaraan IOF ketika tim tempur memasuki jalan pertama di lingkungan Tal al-Sultan di sebelah barat Rafah.Pada gilirannya, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), Brigade al-Quds, mengumumkan bahwa para pejuangnya menembaki situs militer Fajah dengan roket jenis 107mm dan menegaskan kembali sasaran mereka terhadap pos IOF di jalur pasokan di poros Netzarim, selatan Kota Gaza.Brigade Al-Quds juga membom pemukiman Ashdod, Ashkelon, dan Sderot serta Holit, Yated, dan Avshalom di Amplop Gaza dengan serangan roket.Media militer Brigade al-Quds merilis rekaman peluncuran tersebut.Demikian pula, Brigade al-Mujahidin mengumumkan penargetan posisi IOF di poros Netzarim dengan menggunakan beberapa roket Hasab 111, yang baru-baru ini mereka gunakan.Mereka merilis rekaman pejuang mereka yang menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di poros Netzarim dengan roket.Sementara itu, Pasukan Martir Omar al-Qassem menembaki tentara dan kendaraan Zionis Israel di kawasan al-Katibah di lingkungan Tal al-Hawa sebelah barat Kota Gaza dengan mortir berat.Selain itu, para pejuang dari Pasukan Martir Omar al-Qassem berhasil menembak seorang tentara pendudukan Zionis Israel di daerah Abd Jabr sebelah barat Rafah, membenarkan adanya serangan langsung.Brigade Martir al-Aqsa juga terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel dan kendaraan militer mereka, menggunakan senjata yang sesuai di kawasan industri sebelah barat Kota Gaza.Selain itu, Brigade Martir al-Aqsa menargetkan unit Zionis Israel yang bersembunyi di dalam sebuah rumah dengan peluru anti-personil, yang mengkonfirmasi adanya korban di antara unit tersebut di lingkungan Tell al-Hawa di sebelah barat Kota Gaza.Di Rafah, brigade berhasil menembaki kumpulan kendaraan Zionis Israel dengan mortir di poros depan timur kota.Media Militer Brigade Martir al-Aqsa menyiarkan rekaman drone Skylark Israel yang ditembak jatuh di Gaza utara saat menjalankan misi intelijen.Dalam kerangka kerja sama antara berbagai sayap militer faksi Perlawanan Palestina, Brigade al-Quds menargetkan pengangkut personel Zionis Israel, satu lagi dari korps teknik, dan buldoser militer D9 dengan peluru RPG dan RPG al-Yassin 105 di sekitar Bani Suheila. kompleks di selatan lingkungan Tell al-Sultan di Rafah, berkoordinasi dengan Brigade al-Qassam.Brigade Al-Quds, bekerja sama dengan Brigade Martir al-Aqsa, juga menembaki tentara dan kendaraan Israel di kawasan industri barat daya Kota Gaza dengan beberapa mortir.Sementara itu, Brigade al-Nasser Salah al-Din, berkoordinasi dengan Brigade Martir Abdel Qader al-Husseini, menembaki kumpulan tentara dan kendaraan IOF di lokasi militer Zikim menggunakan peluru artileri roket 107 mm.Sebuah platform media Israel melaporkan kecurigaan akan adanya insiden keamanan di Amplop Gaza, dan pasukan dalam jumlah besar dipanggil ke daerah tersebut.Sebelumnya, media mengindikasikan bahwa sebuah helikopter telah mendarat di pusat medis Ichilov di Tel Aviv, menunjukkan bahwa helikopter tersebut membawa korban di antara pasukan pendudukan Zionis Israel.[IT/r]