Pertahanan Sipil: Puluhan Orang Dibunuh oleh IOF di Tell al-Hawa, Kota Gaza

An Israeli tank maneuvers near the Gaza border

Lebih banyak kekejaman yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel terungkap setelah penarikan mereka dari daerah di Jalan Tell al-Hawa dan al-Sina'a, sebelah barat Kota Gaza, tempat mereka berada selama kurang lebih tujuh hari.Hal ini terungkap di tengah agresi berkelanjutan Zionis "Israel" di seluruh wilayah Jalur Gaza selama 280 hari berturut-turut.Pertahanan Sipil Gaza telah mengkonfirmasi bahwa situasi di daerah Tell al-Hawa dan al-Sina'a sekarang sangat mengerikan dan tragis setelah penarikan pasukan pendudukan Zionis Israel ke Jalan 8, ketika kru penyelamat secara aktif terlibat dalam pengambilan jenazah para martir dari daerah tersebut.Awak Pertahanan Sipil mengantisipasi bahwa semua penduduk yang berada di Tell al-Hawa dan al-Sina'a menjadi martir setelah serangan Zionis Israel. Mereka melaporkan menemukan mayat para syuhada berserakan dan diangkut di jalan-jalan dan di dalam rumah-rumah yang hancur yang terbakar di daerah tersebut.Para kru menemukan sekitar 60 martir di daerah al-Sina'a dan Tell al-Hawa setelah pendudukan Drew, dan mengatakan bahwa pendudukan tersebut membunuh warga Palestina yang berusaha mendapatkan pasokan makanan.Saat menerima panggilan darurat terus menerus, Pertahanan Sipil melaporkan bahwa mereka telah menemukan tiga orang syuhada dari keluarga al-Zaidiya di alun-alun industri sebelah barat Kota Gaza.Mereka juga mencatat bahwa beberapa kendaraan pendudukan ditempatkan di daerah bundaran Abu Mazen di Tell al-Hawa, dan menyarankan warga untuk menjauh dari daerah tersebut. Mereka lebih menekankan bahwa pasukan pendudukan Zionis Israel menembakkan puluhan peluru di sekitar taman kota dan Qattan Center, sebelah barat Kota Gaza.Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pemboman Zionis Israel menargetkan lingkungan al-Rimal dan pinggiran utara Kota Gaza, selain mengebom sebuah rumah dekat perusahaan listrik di Jalan al-Thalathini di lingkungan al-Sabra, di selatan kota.Koresponden kami menyoroti bahwa ada banyak orang hilang di al-Shujaiya yang saat ini tidak dapat dicari oleh Pertahanan Sipil.Di Jalur Gaza selatan, delapan orang syahid dan puluhan orang terluka dilaporkan ketika pendudukan Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi Palestina di Khan Younis. Di Jalur Gaza utara, pemboman menargetkan beberapa wilayah di Beit Lahia, Beit Hanoun, dan Jabalia timur.Jumlah korban tewas akibat agresi Zionis Israel di Jalur Gaza meningkat menjadi lebih dari 38.295 ribu orang syahid dan 88.241 orang luka-luka sejak 7 Oktober 2023.Bulan Sabit Merah Palestina mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa krunya “tidak dapat menanggapi puluhan panggilan darurat di Gaza karena parahnya dan intensitas pemboman Zionis Israel.”Pernyataan itu menambahkan, “Laporan lapangan dari Jalur Gaza menunjukkan bahwa kondisi penduduk sangat tragis, mengingat pendudukan terus menargetkan daerah pemukiman dan pengungsian warga dari tempat tinggal dan tempat berlindung mereka.”[IT/r]