Organisasi Media Mendesak 'Israel' untuk Mengizinkan Akses Tak Terbatas ke Gaza

Media Organizations

IslamTimes - Tujuh puluh media internasional dan organisasi masyarakat sipil telah meminta entitas apartheid Zionis “Israel” untuk memberikan akses tanpa hambatan ke Jalur Gaza, yang hampir mengalami pemadaman media total di tengah perang genosida yang sedang berlangsung di Tel Aviv terhadap wilayah kantong pesisir tersebut.

Organisasi-organisasi tersebut, termasuk Associated Press, Agence France-Presse, BBC, CNN, The Guardian, The New York Times, dan The Washington Post, mengeluarkan permohonan mereka dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada entitas tersebut pada hari Kamis (11/7).Berasal dari lebih dari 26 negara, para penandatangan menyoroti bahwa tidak ada akses media independen ke Gaza yang diizinkan sejak perang dimulai pada Oktober tahun lalu.Serangan brutal militer sejauh ini telah merenggut nyawa hampir 38.350 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan telah mengubah hampir seluruh wilayah Palestina menjadi lokasi kehancuran total.“Sembilan bulan setelah perang, wartawan internasional masih ditolak aksesnya ke Gaza kecuali untuk perjalanan yang jarang dilakukan dan dikawal oleh militer Zionis Israel,” bunyi surat itu. “Larangan efektif terhadap pemberitaan asing ini telah memberikan beban yang mustahil dan tidak masuk akal bagi wartawan lokal untuk mendokumentasikan perang yang mereka alami.”Yang bertanda tangan di bawah ini juga mencatat bahwa lebih dari 100 jurnalis telah dibunuh sejak dimulainya perang, dan mereka yang masih hidup bekerja dalam kondisi yang sangat kekurangan.“Hasilnya adalah informasi dari Gaza menjadi semakin sulit diperoleh dan pelaporan yang berhasil lolos akan dipertanyakan berulang kali mengenai kebenarannya,” kata mereka.Mengomentari surat tersebut, yang peluncurannya diselenggarakan oleh Komite non-pemerintah untuk Melindungi Jurnalis [CPJ], CEO Jodie Ginsberg mengatakan, Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu “menggambarkan Zionis 'Israel' sebagai negara demokrasi. Tindakannya terhadap media menceritakan kisah yang berbeda.”Jurnalis internasional, tambahnya, “harus diberikan akses independen ke Gaza sehingga mereka dapat menilai sendiri apa yang terjadi dalam perang ini – daripada disuapi dengan sejumlah tur terorganisir oleh militer Zionis 'Israel'.”[IT/r]