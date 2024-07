China Memberikan Sanksi Terhadap Kompleks Industri Militer AS

Anduril

IslamTimes - Enam perusahaan industri militer Amerika telah masuk daftar hitam di China karena berpartisipasi dalam penjualan senjata ke Taiwan, kementerian luar negeri di Beijing mengumumkan pada hari Jumat (12/7).

Beijing telah menargetkan produsen drone dibandingkan penjualan ke Taiwan“AS baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menjual senjata lagi ke wilayah Taiwan di China,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa hal ini “sangat melanggar prinsip satu China,” mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut dan merugikan kedaulatan dan kedaulatan Tiongkok. integritas teritorial.Sebagai tanggapan, China akan membekukan segala bentuk properti Anduril, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Sistem Taktis Maritim, Pertahanan Lingkar Pasifik, dan Pinnacle Technology yang mungkin dimiliki di negara tersebut. Lima eksekutif Anduril dan AEVEX juga telah dijatuhi sanksi pribadi.Sanksi tersebut berarti bahwa tidak ada warga negara atau penduduk China yang dapat melakukan bisnis apa pun dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan visa karyawan mereka untuk memasuki China, termasuk Hong Kong dan Makau akan ditolak.China memberikan sanksi kepada raksasa pertahanan AS atas pasokan TaiwanKeenam perusahaan yang terkena sanksi tersebut terutama membuat drone – baik yang terbang maupun maritim – dan sistem kendalinya. Bulan lalu, Washington mengumumkan kesepakatan untuk menjual drone dan teknologi senilai $360 juta ke Taipei.Beijing telah memberikan sanksi kepada Lockheed Martin, salah satu kontraktor Pentagon terbesar, atas perannya dalam kesepakatan drone.Pasukan nasionalis China melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949, setelah Komunis menang dalam perang saudara. Pemerintahan pulau Washington sebagai 'Republik China' selama tiga dekade berikutnya, hingga mengakui Republik Rakyat China pada tahun 1979.Meskipun AS mengakui prinsip ‘satu Tiongkok’, AS terus memasok senjata, amunisi, dan peralatan kepada Taipei untuk “mencegah” “invasi” dari China daratan. AS juga memelihara hubungan diplomatik dan ekonomi informal dengan pulau tersebut, yang merupakan sumber utama semikonduktor dan chip untuk pasar Barat.Kebijakan resmi Beijing adalah reintegrasi Taiwan secara damai, meskipun China tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan jika pulau tersebut mendeklarasikan kemerdekaan.[IT/r]