Pemimpin Ansarullah: Operasi Laut Merah Yaman, Tak Tertahankan bagi “Israel”

Sayyed Abdul-Malik Badreddin Al-Houthi, the leader of Yemen’s Ansarullah movement

IslamTimes - Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis (11/7), pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul-Malik Badreddin Al-Houthi, menggarisbawahi komitmen teguh Angkatan Bersenjata Yaman untuk menargetkan kapal-kapal yang menuju entitas apartheid Zionis “Israel” di Laut Merah, dan menggambarkan sikap ini sebagai hal yang tidak dapat ditoleransi dan merupakan sumber tekanan yang signifikan bagi entitas Zionis.

Sayyid Al-Houthi menyatakan, “Sikap ini telah membuat marah musuh-musuh kita hingga tidak lagi dapat ditoleransi oleh mereka. Ini telah menjadi masalah yang signifikan dan sumber tekanan yang nyata terhadap entitas Zionis.”Dia menekankan bahwa Amerika, Inggris, dan Zionis “Israel” telah melanggar kedaulatan Yaman, terlibat dalam konflik langsung dengan negara tersebut.Ia juga menggarisbawahi bahwa agresi terhadap warga Yaman jelas merupakan pelanggaran dan serangan langsung terhadap kedaulatan Yaman, yang merupakan tindakan agresi terhadap seluruh penduduk Yaman.Mengolok-olok klasifikasi AS baru-baru ini, Sayyid Al-Houthi berkata, “Sponsor kejahatan Zionis, yang bangkrut secara moral dan menerima penyimpangan, berani mengklasifikasikan orang lain!” Ia menegaskan, sikap AS tidak menimbulkan rasa takut, berdampak, atau mengganggu tekad rakyat Yaman.Menunjukkan ironi tersebut, ia mengatakan, “Agresor selama 9 tahun, melancarkan serangan angkatan laut, kini mencap pihak yang diserang sebagai teroris.”Sayyed Al-Houthi menegaskan bahwa inti kejahatan, terorisme, dan tirani adalah Amerika Serikat, yang tidak memiliki kualifikasi untuk menghakimi pihak lain.Tidak terpengaruh, ia menyatakan, “Kami akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Zionis ‘Israel’ dan meluncurkan rudal ke wilayah pendudukan Palestina sampai agresi dan pengepungan di Gaza berakhir.”Sejak awal Oktober, Amerika Serikat dan sekutu Baratnya telah mendukung kampanye militer Zionis “Israel”, yang secara luas dikritik sebagai genosida, di tengah permusuhan yang sedang berlangsung.Sebagai solidaritas dengan Palestina, Angkatan Bersenjata Yaman dan Ansarullah telah menargetkan kapal-kapal Zionis “Israel” di Laut Merah dan kapal-kapal yang menuju pelabuhan Zionis “Israel”, menyusul sejumlah peringatan.Sayyid Al-Houthi mendesak masyarakat Yaman untuk berpartisipasi dalam demonstrasi jalanan yang dijadwalkan pada hari Jumat (12/7).Dalam pidatonya, beliau menekankan pentingnya demonstrasi besar-besaran yang akan datang, dengan menyatakan, “Demonstrasi yang berjumlah jutaan orang merupakan bagian integral dari pendirian kami saat ini, yang berpusat pada pemenuhan tugas Jihad kami.”Lebih lanjut beliau menyampaikan pidatonya kepada komunitas Yaman di AS dan Eropa, mendesak mereka untuk melakukan mobilisasi secara efektif, dan berharap bahwa komunitas Yaman di luar negeri akan menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dibandingkan dengan komunitas mereka di dalam negeri.Dia menekankan pentingnya demonstrasi yang sedang berlangsung di seluruh dunia, termasuk negara-negara Barat di Eropa dan Amerika.Sayyed Al-Houthi menyerukan komunitas Arab dan Islam untuk “memimpin dalam memobilisasi mereka yang masih memiliki rasa kemanusiaan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi yang berdampak dalam mendukung rakyat Palestina.”[IT/r]