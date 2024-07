CNN: AS Memilih untuk Tidak Memberi Sanksi pada Unit “Israel” yang Terkenal karena Pelanggaran, Pasukannya Kini Memimpin Operasi di Gaza

Israeli army

IslamTimes - CNN mengungkapkan pada hari Sabtu (13/7) bahwa mantan komandan batalion “Netzah Yehuda” yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia oleh AS dipromosikan dalam tentara Zionis “Israel” dan sekarang melatih pasukan dan memimpin operasi Gaza.

CNN menemukan kesaksian pelapor (whistleblower) yang langka dari seorang mantan tentara yang menggambarkan budaya kekerasan di unit tersebut, sebagaimana juga dicatat dalam penyelidikan Departemen Luar Negeri AS.Pada bulan April, Departemen Luar Negeri AS menetapkan lima unit keamanan Zionis “Israel” melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebelum perang di Gaza. Empat unit direformasi, tetapi keputusan masih menunggu apakah akan membatasi bantuan militer AS untuk batalion yang tersisa.Potensi Amerika menahan bantuan dari unit militer “Israel” memicu tanggapan panas dari para pejabat Zionis “Israel”, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang bersumpah untuk melawan sanksi tersebut.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membenarkan bahwa AS bekerja sama dengan “Zionis ‘Israel’ untuk menemukan jalur remediasi bagi batalion “Netzah Yehuda”, yang dituduh melakukan pelanggaran di Tepi Barat yang diduduki, termasuk kematian seorang pria Palestina-Amerika pada tahun 2022.CNN menemukan tiga mantan komandan batalion “Netzah Yehuda” telah bergabung dengan tentara Zionis “Israel” menggunakan teknologi pengenalan wajah dan teknik sumber terbuka, mencocokkan wajah mereka dengan citra yang tersedia untuk umum.Dalam sebuah wawancara, seorang mantan anggota unit mengungkapkan perlakuan kejam terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Pelapor memperingatkan akan adanya promosi komandan ke posisi senior militer “Israel”, yang berpotensi menyebarkan budaya kekerasan di seluruh militer.Mantan tentara yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada CNN bahwa unitnya terkenal suka menghukum warga Palestina secara kolektif.Mantan pejabat AS menyatakan keprihatinan atas promosi mantan komandan “Netzah Yehuda” di militer Zionis “Israel” karena tidak adanya tindakan Amerika dan kemungkinan konsekuensinya.Pejabat dan mantan pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa, selain lima unit Zionis “Israel”, Departemen Luar Negeri telah memeriksa tiga unit lagi yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran sebelum tanggal 7 Oktober.Para pejabat menyatakan bahwa temuan panel ahli bisa saja mendiskualifikasi unit militer dari negara lain.Di antara insiden yang diselidiki adalah pembunuhan Ahmad Jamil Fahd di dekat Ramallah, pembunuhan seorang pria Badui di Rahat, dan pemerkosaan terhadap anak berusia 15 tahun di Al-Quds yang diduduki oleh pasukan Zionis “Israel”.Josh Paul, mantan direktur Departemen Luar Negeri, membantah adanya upaya reformasi yang dilakukan oleh Polisi Perbatasan “Yamam”, Zionis “Israel”, dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri terkait dengan insiden pemerkosaan di Al-Quds yang Diduduki, dan menyatakan bahwa tidak ada bukti adanya reformasi tersebut.Paul menyebutkan rincian pemerkosaan selama wawancara dengan CNN, dan mengatakan bahwa sebuah badan amal membawanya ke panel Departemen Luar Negeri yang dia ikuti. Sehari setelahnya, tentara Zionis “Israel” menggerebek kantor badan amal tersebut, menyita komputer dan mencap badan amal tersebut sebagai entitas teroris.Dua unit “Yamam” dikaitkan dengan insiden mematikan setelah tanggal 7 Oktober, termasuk operasi penyelamatan di kamp pengungsi Nuseirat, yang mengakibatkan lebih dari 270 kematian warga Palestina dan 700 luka-luka.Pada bulan Januari, Polisi Perbatasan Zionis “Israel” membunuh seorang gadis Palestina berusia 3 tahun di Tepi Barat, dan pada bulan Maret, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Yerusalem timur.Pada Januari 2022, Omar Assad, warga Palestina-Amerika, yang ditahan di Jiljilya, meninggal karena serangan jantung setelah disumpal dan diikat oleh batalion “Netzah Yehuda”.Shevach, mantan komandan “Netzah Yehuda” pada saat kematian Assad, dipromosikan menjadi wakil komandan Brigade “Kfir” setelah masa jabatan dua tahunnya berakhir pada Agustus 2022.CNN menemukan bahwa dua komandan “Netzah Yehuda” lainnya juga dipromosikan selama pelanggaran.Pada tanggal 16 April, “Netzah Yehuda” mengepung sekolah Mahdiyya Al-Shawwa di Beit Hanoun, Gaza, melakukan tembakan berlebihan dan memaksa pria untuk telanjang.Pelapor merasa ironis bahwa “Netzah Yehuda” diizinkan di Gaza setelah diusir dari Tepi Barat karena kekerasan. Dalam sebuah wawancara yang jarang dilakukan dengan CNN, ia berbicara tentang pengalamannya sebagai seorang tentara yang mendorongnya untuk mengatasi penganiayaan warga Palestina yang dilakukan oleh pasukan keamanan.Saat bergabung pada usia 19 tahun, dia mengetahui bahwa tentara diberi hadiah berupa waktu istirahat karena melakukan pembunuhan, yang menurutnya menarik.Dia menambahkan bahwa sebagian besar komandan tidak peduli dengan pelanggaran selama pelanggaran tersebut tidak terekam dalam video.[IT/r]