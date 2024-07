Maariv: Pasukan Israel Mengebom Kamp al-Mawasi Menggunakan Bom JDAM Buatan AS

US-manufactured JDAM bombs

IslamTimes - Radio militer Zionis "Israel" melaporkan bahwa Angkatan Udara Zionis Israel menjatuhkan total 8 bom JDAM selama pembantaian tersebut, yang mengakibatkan 390 warga Palestina terbunuh atau terluka.

Situs berita Zionis Israel Maariv melaporkan pada hari Sabtu (13/7) bahwa bom yang digunakan oleh pasukan Zionis Israel dalam pembantaian al-Mawasi adalah bom JDAM buatan AS.Dikenal karena presisi dan kemampuan penargetan yang canggih, JDAM adalah kit yang dipasang pada bom seri Mark 80, yang mengubah bom bodoh menjadi amunisi presisi.Dipandu oleh laser dan/atau GPS, menggabungkan kecerdasan buatan dan teknologi sensor canggih, dan diproduksi oleh AS dan Zionis "Israel".Radio Angkatan Darat Zionis Israel melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel menjatuhkan total 8 bom berpemandu JDAM selama pembantaian tersebut, yang mengakibatkan 390 warga Palestina terbunuh atau terluka.Harian Ibrani Zionis Israel Maariv:Pasukan pendudukan Zionis Israel menggunakan rudal JDAM untuk menyerang tenda pengungsi di Al Mawasi Khan Younis hari ini!Rudal presisi tinggi ini dibuat oleh AS dan menggunakan IA. pic.twitter.com/WSqZY4B6wF— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) 13 Juli 2024Maariv mengutip Rotem Meital, direktur perusahaan teknologi militer Zionis Israel Asgard, yang mengatakan bahwa bom-bom ini sebelumnya menjadi pusat perselisihan dengan pemerintah AS.Beberapa bulan yang lalu, bom tersebut menjadi penyebab kontroversi serius dalam dilema pengiriman senjata militer AS, kata Meital.Perkiraan terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas di kamp al-Mawasi, yang disebut sebagai “zona aman”, telah meningkat menjadi 90 orang.Menurut Kementerian, “setengah” dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dan setidaknya 300 orang menderita luka-luka, banyak di antaranya berada dalam kondisi “kritis”.Setelah pembantaian tersebut dilakukan, Zionis “Israel” mengaku telah membunuh seorang komandan tinggi Hamas di wilayah tersebut. Namun, pernyataan ini kemudian dicabut setelah sumber-sumber di dalam Perlawanan mengkonfirmasi bahwa Komandan Muhammad al-Deif masih hidup dan sehat.Dalam sebuah pernyataan, Perlawanan mengklarifikasi bahwa tujuan tuduhan Zionis “Israel” adalah untuk menutupi pembantaian mengerikan yang dilakukan oleh pendudukan Zionis Israel di Khan Younis.Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri mengkonfirmasi kepada Reuters sebelumnya bahwa laporan yang disiarkan oleh Radio Tentara pendudukan Zionis Israel, yang menyatakan bahwa serangan terhadap Khan Younis menargetkan komandan umum Brigade al-Qassam, adalah “omong kosong.”Ia lebih lanjut mencatat bahwa “semua korban adalah warga sipil,” dan menekankan bahwa “apa yang terjadi adalah peningkatan genosida yang berbahaya di tengah dukungan Amerika dan keheningan global,” dan lebih lanjut mencatat bahwa pembantaian tersebut adalah pesan praktis dari pendudukan yang mengindikasikan bahwa “itu adalah hal yang benar” tidak tertarik pada perjanjian apa pun."Meskipun ada laporan media mengenai perbedaan pendapat antara Zionis Israel dan AS mengenai pasokan senjata, Washington terus memberikan senjata dalam jumlah besar kepada rezim tersebut.AS telah menyatakan komitmennya terhadap perlindungan warga sipil di Gaza dan mendesak Israel untuk meminimalkan korban sipil, namun citra domestik dan internasionalnya memburuk karena peran penting mereka dalam melanjutkan perang dan gagal mencapai gencatan senjata.[IT/r]