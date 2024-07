Pilot AS Terkejut Dengan Intensitas Operasi Yaman: Benar-benar Luar Biasa

USS Eisenhower aircraft carrier strike group

IslamTimes - Pilot pesawat tempur Virginia kembali setelah 9 bulan pertempuran laut yang intens dengan Yaman, yang digambarkan sebagai pertempuran terberat Angkatan Laut sejak Perang Dunia II.

Kelompok penyerang kapal induk USS Eisenhower, yang didukung oleh F/A-18 Super Hornet, ditugaskan untuk menjaga kapal perang Zionis “Israel” dan sekutu AS di koridor Laut Merah.Pilot Angkatan Laut Benjamin Orloff menggambarkan pengalaman tempur itu sebagai pengalaman traumatis bagi para pelaut, yang tidak terbiasa dengan situasi seperti itu karena komitmen militer mereka sebelumnya.“Sejujurnya, ini benar-benar sulit dipercaya,” kata Letnan Cmdr. Charity Somma mengatakan kepada CBS News. “Saya tidak berpikir siapa pun di dalam kelompok penyerang kapal induk itu mengharapkan hal itu terjadi.”Komandan Benjamin Orloff, seorang pilot Angkatan Laut, mengatakan kepada wartawan di Virginia Beach bahwa sebagian besar pelaut, termasuk dia, tidak terbiasa ditembaki, mengingat komitmen militer mereka sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir.“Itu sangat berbeda,” kata Orloff. “Dan sejujurnya, itu sedikit traumatis bagi grup. Itu adalah sesuatu yang tidak banyak kami pikirkan sampai Anda dihadapkan pada hal itu.”Ketika ditanya oleh CBS News apakah apa yang mereka hadapi dapat digambarkan sebagai pertempuran laut paling intens sejak Perang Dunia II, Orloff menyebut deskripsi tersebut “cukup tepat”.Menggarisbawahi parahnya konfrontasi militer Yaman dengan pasukan Angkatan Laut AS, Orloff mengatakan, “Ini bukanlah proyeksi jangka panjang. Ini…tepat di depan wajah kami.”CBS News juga mengutip Caitlyn Jeronimus, yang suaminya adalah seorang letnan komandan Angkatan Laut dan pilot, yang mengatakan bahwa dia awalnya mengira ini akan menjadi “pengerahan yang menyenangkan,” dan akan relatif mudah tetapi rencana Eisenhower berubah karena meningkatnya serangan di Yaman dan “itu membuat stres.”Caitlyn Jeronimus, seorang letnan komandan dan pilot Angkatan Laut, berbagi kegembiraan awalnya atas penempatan yang menyenangkan selama serangan yang meningkat di Yaman.Kampanye yang dipimpin AS untuk melindungi kepentingan Zionis “Israel” di Laut Merah telah meningkat menjadi pertempuran laut paling intens yang pernah dihadapi Angkatan Laut sejak Perang Dunia II.Laporan tersebut memperingatkan bahwa Angkatan Laut AS menghadapi bahaya akibat operasi angkatan laut yang tiada henti oleh Pasukan Yaman.Rakyat Yaman mendukung perjuangan Palestina melawan pendudukan Zionis “Israel” sejak perang Gaza dilancarkan pada 7 Oktober 2023, setelah Operasi Badai Al-Aqsa.Pasukan Yaman bersumpah untuk melanjutkan serangan sampai Zionis “Israel” mengakhiri agresi Gaza yang menyebabkan 38,345 kematian dan 88,295 luka-luka.[IT/r]