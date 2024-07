Trump: ‘Saya Seharusnya Sudah Mati’ 

Donald Trump has said he is lucky to be alive after being targeted by a shooter during a campaign rally in Pennsylvania

IslamTimes - Tersangka penyerang, Thomas Matthew Crooks, warga setempat berusia 20 tahun, menembakkan setidaknya lima peluru dari senapan semi-otomatis AR-15 ke arah mantan presiden AS, dengan satu peluru mengenai telinga kanannya. Seorang pendukung Trump tewas dan dua lainnya terluka parah dalam serangan itu, dan Crooks ditembak mati di lokasi oleh petugas Dinas Rahasia.

Mantan presiden AS mengatakan dia ingin mempersatukan negaranya setelah selamat dari upaya pembunuhan“Saya tidak seharusnya berada di sini, saya seharusnya sudah mati,” kata Trump dalam sebuah wawancara dengan New York Post pada hari Minggu (14/7) . Pria berusia 78 tahun itu berbicara kepada wartawan di dalam jet pribadinya, menuju Milwaukee untuk tujuan tersebut Konvensi Nasional Partai Republik, di mana ia diperkirakan akan terpilih sebagai calon presiden dari partai tersebut untuk pemilu 5 November.Taipan yang beralih menjadi politisi ini mengatakan seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa merupakan sebuah “keajaiban” bahwa dia bisa selamat. “Untungnya atau demi Tuhan, banyak orang yang bilang, demi Tuhan saya masih di sini,” tambahnya.Menurut Trump, ia terhindar dari luka fatal hanya karena ketika tembakan pertama dilepaskan, ia menoleh sedikit ke kanan untuk membaca grafik tentang imigran ilegal di AS.Dinas Rahasia “melakukan pekerjaan luar biasa” dengan dengan cepat menetralisir penyerang, katanya. “Mereka membunuhnya dengan satu tembakan tepat di antara kedua matanya.”Trump mengatakan dia ingin melanjutkan demonstrasi setelah serangan itu, namun agen mengatakan kepadanya bahwa itu tidak aman dan dia perlu pergi ke rumah sakit. “Saya hanya ingin terus berbicara, tapi saya tertembak,” kenangnya. Saat ia dibawa keluar panggung, mantan presiden itu terlihat mengangkat tinjunya dan berteriak: “Lawan! Bertarung! Bertarung!"“Banyak orang mengatakan itu adalah foto paling ikonik yang pernah mereka lihat. Mereka benar dan saya tidak mati. Biasanya Anda harus mati untuk mendapatkan gambar ikonik,” tegasnya.Trump mengaku menghargai seruan Presiden AS Joe Biden pasca serangan tersebut. Itu adalah sikap yang “baik” dan Biden “sangat baik” selama percakapan tersebut, tegasnya.Mantan presiden tersebut mengatakan bahwa dia telah menyiapkan “pidato yang sangat keras… semuanya tentang pemerintahan yang korup dan mengerikan” untuk acara di Milwaukee, namun “membuangnya” setelah upaya pembunuhan tersebut. “Saya ingin mencoba mempersatukan negara kita… tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin. Masyarakat sangat terpecah.”[IT/r]