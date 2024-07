Blinken Memberi Tahu Para Pejabat Israel tentang Jumlah Korban di Gaza yang 'Sangat Tinggi'

Secretary of State Antony Blinken, speaks

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS bertemu dengan menteri urusan strategis Zionis Israel dan penasihat "keamanan nasional" dan menyatakan "keprihatinan serius Washington terhadap korban sipil baru-baru ini di Gaza."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin (15/7) memberi tahu dua pejabat senior Zionis Israel tentang jumlah korban sipil yang “sangat tinggi” yang disebabkan oleh serangan Zionis “Israel” di Jalur Gaza yang terkepung, kata juru bicaranya Matthew Miller kepada wartawan.Pasukan pendudukan Zionis Israel telah melakukan sejumlah serangan dalam beberapa hari terakhir, menargetkan sekolah-sekolah yang dikelola PBB dan kamp-kamp pengungsi di mana para pengungsi mencari perlindungan.Blinken bertemu dengan Ron Dermer, menteri urusan strategis Israel, dan Tzachi Hanegbi, penasihat "keamanan nasional" Zionis Israel, "untuk mengungkapkan keprihatinan serius kami mengenai korban sipil baru-baru ini di Gaza."Miller menekankan bahwa korban jiwa “masih sangat tinggi. Kita masih melihat terlalu banyak warga sipil yang tewas dalam konflik ini.”Pada hari Sabtu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengkonfirmasi bahwa serangan Zionis Israel menewaskan lebih dari 90 warga Palestina di kamp pengungsi al-Mawasi dekat Khan Younis.Zionis "Israel" mengklaim bahwa komandan umum Brigade al-Qassam, Mohammad Deif, dan sekutu dekatnya Rafa Salama, yang diklaim oleh militer pendudukan Zionis Israel terbunuh, menjadi sasaran pemboman tersebut.Miller mengatakan Blinken diberitahu oleh kedua pejabat Zionis Israel bahwa “mereka belum memiliki kepastian” mengenai nasib Deif.Namun seorang pejabat Hamas menegaskan pada hari Minggu bahwa Deif "baik-baik saja dan secara langsung mengawasi" operasi tersebut, dan sebuah sumber informasi juga mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Deif baik-baik saja, dan menekankan bahwa tuduhan Zionis Israel mengenai cederanya tidak berdasar.Hamas menegaskan bahwa klaim pendudukan Zionis Israel tentang menargetkan para pemimpin adalah salah, dan mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya pendudukan mengklaim menargetkan para pemimpin Palestina, namun kemudian terbukti salah.Miller menyebutkan bahwa perencanaan pasca perang, pasokan kemanusiaan untuk Gaza, dan gencatan senjata antara Zionis “Israel” dan Hamas juga menjadi topik pembicaraan bilateral.Sebuah sumber senior di Perlawanan Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa "Hamas telah dengan tegas memberi tahu para mediator bahwa negosiasi tidak akan membuahkan hasil apa pun selama pembantaian dan kekejaman terus berlanjut."Perlu dicatat bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengunjungi Washington dan berpidato di Kongres AS pada 24 Juli.“Kami terus mendengar langsung dari Zionis Israel bahwa mereka ingin mencapai gencatan senjata dan mereka berkomitmen terhadap proposal yang mereka ajukan,” klaim Miller.Ketika ditanya tentang pasokan senjata AS ke Israel, Miller hanya menjawab, "Kami sangat terganggu dengan kematian warga Palestina di Gaza yang terus berlanjut."Hal ini terjadi setelah pasukan pendudukan Zionis Israel melakukan serangkaian pembantaian mengerikan di beberapa kota dan lingkungan di Jalur Gaza yang ditemukan pada hari Jumat (12/7), dengan jumlah korban yang dilaporkan mencapai 140 orang tewas di Kota Gaza.Penarikan pasukan pendudukan dari lingkungan al-Shujaiya, di timur Kota Gaza, juga mengungkap kejahatan perang yang mengerikan. Ketika pekerja darurat tiba di lingkungan tersebut, setelah dua minggu serangan Israel, lebih dari 60 jenazah martir Palestina ditemukan pada hari Jumat.Pertahanan Sipil Palestina di Jalur Gaza mengatakan bahwa puluhan jenazah lainnya belum ditemukan karena mereka masih terjebak di bawah reruntuhan akibat serangan dan penembakan Israel dan banyak warga yang belum diketahui keberadaannya.Pihak berwenang mengatakan bahwa beberapa drone quadcopter Zionis Israel, yang dilengkapi dengan senapan, masih memenuhi kota tersebut, secara sewenang-wenang memburu warga Palestina.[IT/r]