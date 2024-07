AS dan 'Israel' Mengizinkan Dana yang Dapat Mengurangi Pajak bagi Pemukim yang Memblokir Bantuan Gaza

Israeli settlers stop humanitarian aids from tentering Gaza Strip

IslamTimes - Baik Amerika Serikat maupun Zionis “Israel” telah mengizinkan sumbangan yang dapat mengurangi pajak kepada kelompok sayap kanan Zionis Israel yang menghalangi pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, The Associated Press melaporkan pada hari Selasa (16/7).

Investigasi yang dilakukan oleh The Associated Press dan situs investigasi Zionis Israel Shomrim telah mengumpulkan lebih dari $200.000 dari donor Amerika dan Zionis Israel.Zionis Israel mengklaim pihaknya berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Jalur Gaza yang dilanda perang setelah Amerika Serikat tampaknya memberikan tekanan padanya.Namun penyelidikan yang dilakukan oleh The Associated Press dan situs investigasi Zionis Israel Shomrim mengungkapkan bahwa tiga kelompok, yang secara aktif memblokir bantuan ke Gaza dan bahkan menghancurkan pasokan, telah mengumpulkan lebih dari $200.000 dari donor Amerika dan Zionis Israel, yang bertentangan dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjamin perdamaian,aliran makanan, air, dan obat-obatan tanpa batas ke Gaza.Meskipun ada sanksi AS terhadap salah satu kelompok ini, sumbangan tetap ada, kata laporan itu.Tania Hary, direktur eksekutif Gisha, sebuah organisasi nirlaba Zionis srael yang mengadvokasi kondisi yang lebih baik di Gaza, menekankan bahwa Zionis Israel” menunjukkan “kurangnya koherensi” dalam kebijakan bantuan Gaza dengan tidak menindak kelompok-kelompok ini.“Jika Anda di satu sisi mengatakan bahwa Anda mengizinkan bantuan masuk namun kemudian juga memfasilitasi tindakan kelompok yang menghalanginya, apakah Anda benar-benar dapat mengatakan bahwa Anda memfasilitasi bantuan?” dia menambahkan.Associated Press mengatakan Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan pengiriman bantuan tetapi tidak mengomentari penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan.Entitas pendudukan Israel mengklaim bahwa mereka tidak membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyalahkan PBB karena gagal mendistribusikannya secara efektif.PBB dan kelompok bantuan menyatakan bahwa pengiriman bantuan selalu terhambat oleh operasi militer, ketidakstabilan di Gaza, dan penundaan inspeksi Zionis Israel.Tiga kelompok sayap kanan Israel yang diidentifikasi oleh The Associated Press dan Shomrim telah menghambat pengiriman bantuan dengan menyebabkan kemacetan lalu lintas atau secara fisik memblokir penyeberangan utama Karem Abu Salem ke Gaza.Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok ini telah menerima dukungan tidak langsung dari beberapa pemimpin Zionis Irael, termasuk Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir, yang menganjurkan untuk memblokir pengiriman bantuan ke Gaza.Berdasarkan temuan tersebut, salah satu kelompok, Mother’s March, telah mengumpulkan lebih dari $125.000 melalui Givechack, sebuah platform crowdfunding Zionis Israel. Selain itu, kelompok tersebut mengumpulkan sekitar $13.000 melalui JGive, sebuah situs crowdfunding yang beroperasi di AS dan Zionis "Israel", di mana sumbangan ke "organisasi amal" dapat dikurangkan dari pajak.Laporan tersebut mencatat bahwa Mother’s March tidak mengumpulkan dana secara langsung tetapi bekerja sama dengan kelompok sekutu bernama Torat Lechima, yang mengumpulkan dana atas namanya melalui JGive di AS. Ketua kelompok tersebut, Sima Hasson, ditahan sebentar oleh polisi Zionis Israel pada bulan Januari setelah memblokir sementara truk bantuan.Torat Lechima aktif di kalangan nasionalis Israel dan bertujuan untuk “memperkuat identitas Yahudi dan semangat juang” di kalangan tentara Israel, situs webnya menunjukkan.Hingga disetujui bulan lalu, kelompok ketiga, Tzav 9, mengumpulkan lebih dari $85.000 dari hampir 1.500 donor di AS dan Zionis “Israel” melalui JGive.JGive mengklaim bahwa sumbangan yang diberikan kepada Tzav 9 dibekukan bahkan sebelum sanksi dijatuhkan dan tidak dikirimkan ke kelompok tersebut.Gedung Putih dalam perintah sanksinya menuduh Tzav 9 melakukan pemblokiran jalan dengan kekerasan, merusak truk bantuan, dan membuang pasokan ke jalan.Dia mengatakan bahwa anggota Tzav 9 pada bulan Mei menjarah dan membakar dua truk di Tepi Barat yang diduduki yang membawa bantuan yang ditujukan untuk Jalur Gaza.Patut dicatat bahwa lebih dari 80% penduduk Gaza kini menjadi pengungsi, dan para pejabat internasional memperingatkan bahwa ratusan ribu orang berada di ambang kelaparan.Pekan lalu, Gedung Putih memberikan sanksi kepada salah satu pendiri kelompok tersebut.Namun, The Associated Press mengutip para pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang mengatakan bahwa sanksi serupa yang diterapkan AS hanya berdampak kecil, sebagian karena para pemimpin Israel membantu menghindarinya, sehingga efektivitas sanksi tersebut diragukan.Hary, direktur eksekutif Gisha menyebutkan bahwa aktivitas Mother’s March dan Tzav 9 akhir-akhir ini sudah sepi, namun karena mereka terus mencari donor, aktivitas tersebut dapat dilanjutkan kapan saja.“Mereka mendapat sinyal dari berbagai bagian pemerintahan bahwa Gaza harus diputus sepenuhnya,” dia memperingatkan.[IT/r]