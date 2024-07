Pelanggaran HAM Menghasilkan Posisi Senior dan Promosi bagi Komandan IOF!

Israeli occupation soldiers of the Ultra-Orthodox battalion Netzah Yehuda in the occupied Syrian Golan Heights

IslamTimes - Mantan komandan batalion Netzah Yehuda, yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Tepi Barat yang diduduki , telah dipromosikan ke posisi tinggi dalam tentara pendudukan Zionis Israel dan sekarang mengawasi pelatihan pasukan lapangan dan memimpin operasi di Israel. Gaza, demikian temuan investigasi CNN.

Investigasi CNN menemukan bahwa komandan dari batalion Netzah Yehuda sekarang melatih pasukan pendudukan dan memimpin operasi dalam perang di Gaza.Netzah Yehuda, sebuah unit nasionalis Yahudi Ortodoks yang semuanya laki-laki dan beroperasi secara eksklusif di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, dituduh melakukan kejahatan, termasuk penyerangan seksual dan pemukulan terhadap sejumlah warga lanjut usia Palestina hingga tewas setelah menahan mereka.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pada bulan April bahwa Amerika sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada batalion tersebut karena “pelanggaran hak asasi manusia.” Namun, pemerintahan Biden kemudian menarik kembali masalah tersebut tanpa memberikan penjelasan.Laporan CNN mengungkapkan bahwa komandan Netzah Yehuda dipromosikan dan diberi peran utama untuk melatih pasukan pendudukan yang terlibat dalam perang di Gaza bahkan setelah Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion tersebut.Menurut kesaksian seorang mantan tentara unit tersebut yang berbicara dengan CNN, komandan batalion Netzah Yehuda mendorong “budaya kekerasan” dan “hukuman kolektif” terhadap warga Palestina. Tentara tersebut memberikan contoh pasukan batalion menyerang sebuah desa Palestina dan menyerang rumah-rumah secara acak dengan granat setrum dan gas untuk membalas dendam pada anak-anak yang melemparkan batu.'Orang Palestina tidak punya hak'Berbicara kepada stasiun televisi Amerika, salah satu tentara kelompok tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengakui, “Banyak dari kita mungkin tidak melihat orang-orang Arab, khususnya orang-orang Palestina, sebagai seseorang yang mempunyai hak – baiklah, seolah-olah mereka benar-benar penjajah sebagian tanahnya dan perlu dipindahkan."Ia mengatakan bahwa hal ini didorong di dalam batalion, terutama oleh komandannya, Letkol. Mati Shevach. Dia menambahkan bahwa unit tersebut melakukan “hukuman kolektif terhadap warga Palestina,” dan hal itu sudah diketahui.Seorang prajurit dari batalion tersebut sebelumnya mengakui bahwa unitnya membunuh seorang lansia Palestina-Amerika berusia 78 tahun, Omar Asad, pada Januari 2022, menurut rekaman yang diperoleh The Grayzone.Seperti dikutip oleh CNN, tentara pendudukan menemukan dalam penyelidikan mandiri bahwa "Assad disumpal dan tangannya diikat selama beberapa waktu sebelum dibebaskan dan dibiarkan tidak bereaksi oleh tentara dari unit tersebut." Dia meninggal karena serangan jantung saat ditahan.Para pejabat dan mantan pejabat AS memberi tahu saluran berita tersebut bahwa Departemen Luar Negeri mengidentifikasi lebih banyak unit militer Israel, seperti komando polisi khusus Yamam, Polisi, dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri Zionis Israel, yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, Departemen Luar Negeri Blinken belum menghentikan bantuan militer AS untuk unit-unit tersebut.Dalam satu insiden, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun diperkosa oleh seorang interogator dari Pasukan Keamanan Dalam Negeri Israel di fasilitas penahanan Kompleks Rusia di al-Quds yang diduduki pada Januari 2021. Sebuah badan amal melaporkan pemerkosaan tersebut ke Departemen Luar Negeri AS, yang dianggap tuduhan itu kredibel dan mengajukannya ke pemerintah Zionis Israel.“Dan tahukah kamu apa yang terjadi keesokan harinya? IDF masuk ke kantor badan amal tersebut dan mengambil semua komputer mereka dan menyatakan mereka sebagai entitas teroris,” kata Josh Paul, mantan direktur biro urusan politik-militer Departemen Luar Negeri AS, kepada CNN.Paul menekankan bahwa “tidak ada dasar sedikit pun” yang menunjukkan bahwa unit-unit Israel yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia telah mengambil langkah-langkah reformasi.Dia mengkritik AS karena tidak pernah menjatuhkan sanksi terhadap unit militer Israel mana pun, yang menurutnya mencerminkan “kurangnya kemauan politik dan keberanian moral untuk meminta pertanggungjawaban Zionis Israel.”[IT/r]