Jared Kushner with his wife Ivanka Trump during a visit to an Israeli settlement

IslamTimes - Affinity Partners milik Jared Kushner telah mengakuisisi saham Phoenix Holdings Ltd. senilai $128,5 juta, menandai investasi keduanya di perusahaan Zionis Israel dalam setahun terakhir, Bloomberg melaporkan. Perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di Miami akan membeli 4.95% saham Phoenix dari Centerbridge Partners dan Gallatin Point Capital, seperti yang diumumkan pada hari Selasa (16/7). Selain itu, Affinity berencana mengakuisisi 4,95% saham lainnya sambil menunggu persetujuan dari regulator Zionis Israel.

Kesepakatan ini merupakan investasi signifikan kedua Affinity Partners di "Israel" dalam satu tahun.Centerbridge dan Gallatin Point, yang mengendalikan pemegang saham terbesar Phoenix, Belenus Lux (memiliki lebih dari 31%), mendivestasi sebagian sahamnya kepada investor lain, termasuk produsen gas Israel Delek Group. Jika bagian kedua dari kesepakatan Affinity dilanjutkan, taruhan mereka akan dikurangi menjadi sekitar 10%.Belenus Lux menjual sahamnya dengan harga masing-masing 37.5 shekel, diskon 4% dari harga penutupan terbaru Phoenix. Pada hari Selasa (16/7), sahamnya turun sekitar 3%.Penolakan penjualan tersebut terjadi kurang dari setahun setelah konsorsium dana Abu Dhabi yang dipimpin oleh ADQ berencana mengakuisisi saham pengendali di Phoenix. Affinity Partners sebelumnya telah berinvestasi di Zionis “Israel”, termasuk pembelian saham di divisi mobil dan kredit S Shlomo Holdings pada bulan September.Jared Kushner, yang merupakan menantu mantan Presiden dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih. Ia paling dikenal karena memimpin perundingan normalisasi antara beberapa negara Arab, di satu sisi, dan Zionis "Israel", di sisi lain. Selama berada di Gedung Putih, Amerika Serikat juga memindahkan markas besar Kedutaan Besarnya untuk Zionis “Israel” dari “Tel Aviv” ke al-Quds yang diduduki, menandai pengabaian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak kenegaraan Palestina.Ketika dunia menyaksikan genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung, Jared Kushner secara terang-terangan pada bulan Maret lalu menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dan pemberantasan Kota Gaza sebagai rencana yang “masuk akal” untuk Palestina yang diduduki.Komentar mengenai perang Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza ini telah menimbulkan kontroversi yang signifikan. Sebagai mantan penasihat Trump di Timur Tengah, pernyataan Kushner menunjukkan bahwa masa jabatan Trump yang kedua mungkin akan meningkatkan dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap pemerintahan Netanyahu, yang menurut Perdana Menteri Zionis Israel Ehud Olmert "menginginkan perang di Utara untuk mewujudkan impian besarnya – perang semua orang melawan semua orang, saling menghancurkan, pengusiran warga Palestina dan aneksasi wilayah tersebut ke Zionis Israel.”Dalam sebuah wawancara di Universitas Harvard pada tanggal 8 Maret dengan Profesor Tarek Masoud, Kushner menganjurkan “pembersihan” warga Palestina dari Jalur Gaza sementara Zionis “Israel” melanjutkan perang genosida.“Properti tepi laut Gaza bisa sangat berharga… jika masyarakat fokus pada peningkatan mata pencaharian,” kata Kushner kepada Masoud, ketua fakultas Inisiatif Timur Tengah di Universitas Harvard.“Situasinya agak disayangkan di sana, tapi dari sudut pandang Zionis Israel, saya akan melakukan yang terbaik untuk memindahkan orang-orang keluar dan kemudian membersihkannya,” kata Kushner dengan santai, saat ia menyarankan pembersihan etnis terhadap lebih dari dua juta warga Palestina.Sudut pandang ini sejalan dengan koalisi Netanyahu, yang secara vokal menganjurkan pemukiman kembali Gaza oleh warga Israel.Sementara itu, genosida Zionis Israel terus berlangsung dan tidak mereda selama 284 hari dengan keterlibatan dan dukungan AS yang tak tergoyahkan. Namun, pernyataan dan tindakan Kushner memberikan gambaran sekilas tentang potensi arah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang kedua terhadap Palestina. Singkatnya, hal ini bisa menjadi sinyal masa depan di mana kebijakan AS akan terus selaras dengan kepentingan kelompok garis keras Zionis Israel, sehingga berpotensi mengakibatkan lebih banyak korban jiwa di pihak Palestina dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Palestina.[IT/r]