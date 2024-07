Iran Menolak Klaim tentang Pembunuhan Trump, Menegaskan Akan Melanjutkan Kasus Soleimani Secara Hukum

Martyr General Qassem Soleimani Iran's top anti-terror commander

IslamTimes - Iran dengan tegas menolak klaim bahwa mereka merancang rencana untuk membunuh mantan presiden AS Donald Trump, namun berjanji akan menempuh jalur hukum untuk menyerahkannya ke pengadilan atas perintah pembunuhan komandan anti-teror Republik Islam Qassem Soleimani pada tahun 2020.

Juru bicara Menteri Luar Negeri Nasser Kan’ani membuat pernyataan tersebut pada hari Rabu (17/7) setelah media AS menuduh bahwa pihak berwenang Amerika telah memperoleh “informasi intelijen dari sumber manusia dalam beberapa minggu terakhir mengenai rencana Iran untuk mencoba membunuh Trump.”Ini menyusul upaya pembunuhan terhadap Trump yang terjadi saat dia berkampanye di Butler, Pennsylvania. Trump selamat dari upaya tersebut, karena menderita cedera telinga.Kan'ani mengatakan Iran dengan tegas menolak tuduhan keterlibatan dalam serangan bersenjata terhadap Trump atau klaim menyembunyikan niat untuk mengambil tindakan tersebut, kata Kan'ani.Republik Islam menganggap klaim tersebut sebagai produk dari tujuan dan niat politik yang jahat, tambahnya.Namun, negara tersebut bertekad untuk mengejar Trump secara hukum karena peran langsungnya dalam pembunuhan Jenderal Soleimani, tegas juru bicara tersebut.Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, dan rekan-rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Para komandan sangat dihormati di Asia Barat karena peran penting mereka dalam memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan negara tetangga Suriah.Misi permanen Iran untuk PBB juga bereaksi terhadap laporan media AS pada Rabu pagi, dengan menganggap klaim mereka “tidak berdasar dan jahat.”Namun misi tersebut menegaskan bahwa “dari sudut pandang Republik Islam, Trump adalah penjahat, yang harus diadili dan dihukum di pengadilan karena [mengeluarkan] perintah pembunuhan Jenderal Soleimani.”“Iran telah memilih jalur hukum untuk meminta pertanggungjawabannya,” katanya.[IT/r]