Kelompok Perdamaian Yahudi: AS ‘Secara Aktif Membantu’ Genosida Israel di Gaza

A woman walks with a girl past the rubble of a destroyed building in Khan Yunis in the southern Gaza Strip

IslamTimes - Sebuah kelompok perdamaian Yahudi yang berbasis di AS mengatakan Zionis Israel terus melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dengan dukungan penuh dari Washington.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suara Yahudi untuk Perdamaian dalam serangkaian postingan di media sosial pada hari Selasa (16/7), ketika perang genosida rezim Zionis Israel di wilayah yang terkepung memasuki bulan kesepuluh.Genosida yang dilakukan rezim Zionis Israel “semakin cepat dengan dukungan penuh dari AS,” kata kelompok tersebut, menyerukan tindakan terhadap rezim pendudukan.Organisasi aktivis Yahudi tersebut lebih lanjut menuduh pemerintahan Joe Biden "secara aktif membantu" Zionis Israel dalam melakukan genosida di Gaza, mengingat keputusannya baru-baru ini untuk melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon kepada militer Zionis Israel.“AS tidak hanya membiarkan (rezim) Israel melakukan genosida; namun juga secara aktif membantu mereka. Sudah lewat waktunya untuk melakukan embargo senjata,” kata kelompok tersebut.Rabu (10/7) lalu, seorang pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Washington akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon ke Zionis Israel.Namun pejabat tersebut menambahkan bahwa AS akan terus menahan diri untuk memasok bom seberat 2.000 pon karena apa yang ia klaim sebagai “kekhawatiran” mengenai penggunaannya di kota Rafah yang berpenduduk padat di Gaza selatan.Media AS juga mengonfirmasi bahwa pengiriman bom seberat 500 pon ke Zionis Israel sedang berlangsung.Pada bulan Mei, pemerintahan Biden menghentikan rencana pengiriman bom seberat 2.000 pon dan 500 pon ke Zionis Israel di tengah kekhawatiran tentang rencana Israel untuk kemungkinan serangan darat di Rafah, tempat 1,5 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan.Zionis Israel melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Sejak itu, Amerika Serikat telah memasok lebih dari 10.000 ton peralatan militer kepada rezim Tel Aviv dan menggunakan hak vetonya terhadap semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.Rezim Tel Aviv sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 38.713 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, di Gaza, dan melukai 89.166 lainnya.[IT/r]