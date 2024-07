Jutaan Memperingati Asyura di Karbala Irak

Pilgrims gather between the holy shrines of Imam Hussein (A.S.) and Al-Abbas (A.S.) on Ashura

IslamTimes - Jutaan umat Imam Hussein (as) berkumpul di kota suci Karbala pada hari Rabu untuk memperingati Asyura, peringatan kesyahidan cucu Nabi Muhammad (SAW).

Jutaan warga Irak dan umat beriman dari seluruh dunia Muslim berbondong-bondong mengunjungi tempat suci Imam Hussein (as) dan saudaranya Abu Al-Fadl Al-Abbas (as) untuk memperingati kesyahidan mereka dalam Pertempuran Karbala abad ketujuh.Jutaan orang beriman memperingati Asyura di Karbala Suci.#Irak pic.twitter.com/6LRoBGO2dM— Alahad TV-EN (@ahad_en) 17 Juli 2024Kota suci Karbala sejak awal bulan Muharram dihiasi dengan bendera merah, tenda pemakaman hitam simbolis, dan pakaian berkabung hitam, dengan prosesi mencapai puncaknya pada hari Rabu (17/7).Al-Ataba Al-Husseiniyah, badan yang mengelola makam suci Imam Hussein (as) sebelumnya menyatakan kesiapan penuh untuk mengatur prosesi berkabung untuk masuk dan keluar dari makam suci tersebut.Gubernur Karbala Nassif Al-Khattabi mengumumkan bahwa rencana keamanan dan pelayanan ibadah haji Asyura yang puncaknya pada hari Rabu telah dipersiapkan sepenuhnya dan pelaksanaannya dimulai lebih awal pada hari pertama bulan Muharram.Dunia Islam dan khususnya Muslim Syiah memperingati Asyura pada tanggal 10 Muharram, bulan pertama kalender Islam.Ini adalah masa berkabung yang penting, karena menandai peringatan Pertempuran Karbala abad ketujuh, ketika Imam Hussein (as) syahid bersama 72 sahabatnya, pada tahun 61 Hijriah /680 M setelah berjuang dengan gagah berani demi keadilan melawan ribuan prajurit khalifah Bani Umayyah, Yazid I.[IT/r]