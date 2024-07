Moskow: AS Berada di balik Kekerasan yang ‘Belum Pernah Terjadi Sebelumnya’ di Timur Tengah 

IslamTimes - Pertumpahan darah di Gaza akan berakhir jika Washington berhenti mengirim senjata ke Israel, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza, yang telah merenggut puluhan ribu nyawa, adalah akibat dari kebijakan AS di wilayah tersebut, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (17/7).“Eksperimen geopolitik baru” yang dilakukan Washington dan sekutunya hanya memperburuk situasi di kawasan, yang telah menderita akibat mandat kolonial Barat, kata Lavrov.Washington terus memberikan perlindungan diplomatik, serta senjata dan amunisi ke Yerusalem Barat sepuluh bulan setelah konflik, kata menteri luar negeri, seraya menambahkan bahwa kebuntuan antara Israel dan Hamas telah merenggut nyawa 40.000 warga sipil Palestina dan menyebabkan 90.000 orang terluka. Konflik ini telah memakan lebih banyak korban jiwa dalam sepuluh bulan dibandingkan seluruh krisis di Ukraina selama sepuluh tahun sejak kudeta Maidan di Kiev pada tahun 2014, tambahnya.Perang di Gaza juga telah menyebabkan kematian hampir 300 personel PBB dan anggota organisasi kemanusiaan lainnya, kata Lavrov, seraya menyebutnya sebagai jumlah kematian tertinggi dalam sejarah.“Jika AS mengakhiri dukungannya [untuk Israel], pertumpahan darah akan berhenti,” katanya. “Tetapi AS tidak mau atau tidak mampu melakukan hal tersebut.”Situasi ini menunjukkan bahwa Washington lebih mementingkan perolehan poin menjelang pemilihan presiden pada bulan November daripada menyelamatkan nyawa, menurut menteri luar negeri.Washington juga telah memblokir semua seruan untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza di tingkat PBB dan menuntut agar Dewan Keamanan PBB menghentikan pekerjaannya dalam masalah ini, kata Lavrov.Rusia mendukung gencatan senjata berkelanjutan yang memungkinkan pembebasan 120 sandera Israel, serta 9.500 warga Palestina yang menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang sejak 7 Oktober 2023, kata menteri luar negeri.Moskow juga menyerukan akses kemanusiaan yang aman bagi semua orang yang membutuhkan bantuan. Langkah-langkah ini, bersama dengan penghentian “aktivitas pemukiman ilegal” Israel di Wilayah Barat, akan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk melanjutkan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, tambahnya.Moskow juga menyadari adanya “kontak di balik layar” yang bertujuan untuk menentukan masa depan Gaza dan negara Palestina tanpa partisipasi pemerintah dan rakyat Palestina. Tindakan ini tidak dapat diterima, kata Lavrov, seraya menambahkan bahwa “tidak ada kabar tentang Palestina tanpa Palestina.”“Wilayah Timur Tengah menghadapi risiko keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya” akibat konflik di Gaza, yang mengancam akan menyebar ke luar Israel dan Palestina," kata menteri luar negeri.Konflik di Gaza pecah setelah serangan mendadak Hamas terhadap permukiman Israel di dekatnya pada Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 200 orang disandera oleh militan. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran yang diikuti dengan operasi darat di Gaza, yang masih berlangsung.[IT/r]