Dewan Muslim Amerika: Politisi AS Tidak Berbuat Banyak untuk Gaza

A body is brought to Al-Ahli Arab Hospital in Gaza City for burial following an Israeli attack

IslamTimes - Muslim Amerika merasa terasing pada musim pemilu ini karena mereka yakin Partai Demokrat dan Republik tidak berbuat cukup untuk membantu menyelesaikan perang di Gaza, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Organisasi Muslim AS Oussama Jammal.

Sekretaris Jenderal Dewan Organisasi Muslim AS Oussama Jammal mengatakan Muslim Amerika merasa diasingkan dan dianggap remeh.Jammal menjelaskan kepada wartawan bahwa perang di Gaza telah “meningkatkan perasaan frustrasi dan ketidakberdayaan dalam komunitas Muslim Amerika,” merinci bagaimana ada keyakinan bahwa tidak ada pihak yang bekerja cukup keras untuk menghasilkan “resolusi yang adil dan setara.”Partai Republik dan Demokrat memiliki kandidat yang kebijakan dan perilakunya tidak menguntungkan komunitas Muslim Amerika, sehingga membuat mereka merasa terombang-ambing secara politik karena tidak ada partai yang sepenuhnya sejalan dengan keyakinan dan keprihatinan mereka, kata Jammal.Dia mengatakan bahwa Partai Republik pada umumnya sangat pro-Zionis "Israel", yang sering kali meminggirkan sudut pandang dan kekhawatiran Muslim Amerika mengenai kebijakan Timur Tengah, terutama masalah Palestina.Jammal juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap Partai Republik terhadap imigrasi dan keamanan nasional, termasuk komentar-komentar yang dianggap anti-Muslim.Meskipun Partai Demokrat lebih banyak terlibat dengan komunitas Muslim Amerika, perpecahan internal mengenai perang di Gaza dan keterlibatan AS masih tetap ada, yang dapat menyebabkan posisi kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya dukungan yang jelas terhadap hak-hak dan keprihatinan Palestina.Beberapa pemilih Muslim Amerika percaya bahwa politisi Demokrat kadang-kadang menganggap remeh dukungan mereka tanpa membuat janji yang signifikan untuk mengatasi tantangan unik mereka, kata Jammal, seraya menambahkan bahwa beberapa di antara mereka mempertimbangkan untuk mendukung kandidat lain atau abstain dalam pemilu.Perlu dicatat bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengunjungi Washington dan berpidato di Kongres AS pada 24 Juli.AS 'secara aktif membantu' dalam genosida Gaza: Suara Yahudi untuk PerdamaianSuara Yahudi untuk Perdamaian yang berbasis di AS menyatakan bahwa Zionis “Israel” melanjutkan genosida terhadap warga Palestina di Gaza dengan dukungan penuh dari AS.Dalam serangkaian unggahan di media sosial pada hari Selasa (16/7), disebutkan bahwa genosida telah memasuki bulan ke-10 dan “semakin meningkat dengan dukungan penuh dari AS.”Organisasi tersebut lebih lanjut menyalahkan pemerintahan Biden karena “secara aktif membantu” pendudukan dalam genosida, terutama setelah keputusan mereka untuk melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon ke IOF.Genosida yang dilakukan pemerintah Zionis Israel semakin cepat dengan dukungan penuh dari AS. Dalam seminggu terakhir, ratusan warga Palestina terbunuh di zona aman yang ditetapkan ketika militer Zionis Israel terus dengan sengaja menyerang tempat-tempat yang memaksa warga Palestina untuk mengungsi. Tidak ada tempat di… pic.twitter.com/DVW5ygvqsy— Suara Yahudi untuk Perdamaian (@jvplive) 16 Juli 2024 [IT/r]“AS tidak hanya membiarkan (rezim) Israel melakukan genosida; namun juga secara aktif membantu mereka. Sudah lewat waktunya untuk melakukan embargo senjata,” kata kelompok tersebut.Pada awal Mei, Presiden Biden memutuskan untuk menangguhkan pengiriman senjata ke pendudukan Israel, yang mencakup 1.800 bom seberat 2.000 pon dan 1.700 bom seberat 500 pon, karena kekhawatiran mengenai invasi IOF ke Rafah, meskipun fokusnya adalah pada pengiriman senjata seberat 2.000 pon. karena dianggap tidak pantas untuk digunakan di daerah padat penduduk.Namun, seorang pejabat AS mengungkapkan bahwa AS akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon ke pendudukan Israel, meskipun AS akan tetap berpegang pada keputusannya untuk tidak mengirim bom seberat 2.000 pon karena kekhawatiran akan penggunaannya dan skala kehancuran di Gaza. Reuters melaporkan pada 11 Juli.Hal ini terjadi setelah pemerintahan Biden mengirimkan sejumlah besar amunisi ke "Israel", termasuk lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon yang sangat merusak dan ribuan rudal Hellfire, sejak dimulainya perang di Gaza, Reuters melaporkan pada 29 Juni, mengutip dua pejabat Amerika. akrab dengan daftar pengiriman senjata yang diperbarui.38K+ terbunuh kemudian, #JoeBiden mengatakan bahwa dia telah berbuat banyak untuk rakyat Palestina. Anda membacanya dengan benar. #Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali bahwa dia adalah seorang Zionis yang telah "berbuat lebih banyak untuk komunitas Palestina daripada siapa pun," kata dalam sebuah wawancara dengan Complex Networks’ 360 dengan Speedy.… pic.twitter.com/Of6gGiVCiH— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 16 Juli 2024