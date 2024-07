Militer AS Secara Resmi Mengakhiri Misi Dermaga Kontroversial di Lepas Pantai Gaza

Temporary pier constructed by the US off the coast of Gaza

IslamTimes - Militer AS secara resmi menyatakan penghentian misi dermaga terapung di lepas pantai Jalur Gaza yang tampaknya digunakan untuk memfasilitasi pembantaian Zionis Israel alih-alih mengirimkan bantuan ke wilayah yang terkepung.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (17/7), Wakil Komandan Angkatan Laut Brad Cooper, wakil komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), mengklaim bahwa dermaga air tersebut telah “mencapai efek yang diharapkan untuk meningkatkan jumlah bantuan yang sangat besar ke Gaza”.“Misi gelombang laut yang melibatkan dermaga sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi menggunakan dermaga,” imbuhnya.Presiden AS Joe Biden pada bulan Maret mengumumkan pembangunan dermaga senilai $230 juta yang melibatkan 1.000 tentara dan pelaut AS.Namun, cuaca buruk menunda pembangunan awal koridor maritim tersebut, dan kemudian pada akhir bulan Mei, merusaknya. Sejak itu, militer AS telah melepaskan dermaga tersebut dan memindahkannya ke pelabuhan Ashdod.Akibatnya, dermaga tersebut hanya beroperasi selama 25 hari dan mengirimkan pasokan yang setara dengan bantuan yang mengalir ke Gaza sebelum perang genosida yang sedang berlangsung di Zionis Israel.Sementara itu, laporan mengatakan mereka memfasilitasi pembantaian Israel terhadap kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah yang menewaskan sedikitnya 274 orang dan melukai hampir 700 lainnya pada 8 Juni.Mantan direktur bantuan AS untuk Tepi Barat dan Gaza, Dave Harden, mengatakan bahwa dermaga yang sekarang ditutup itu “menarik secara teori, namun dalam praktiknya, sebuah kegagalan mutlak – dan kekhawatiran saya adalah siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban?”“Apa yang belum kita lihat adalah pembukaan penyeberangan yang kuat… Saya pikir ini pertama-tama terjadi pada Israel, dan kedua pada Amerika,” katanya kepada Al Jazeera. “Dan sementara itu, warga Gaza sendiri terus menderita. Ini adalah tragedi yang menambah tragedi."Biden telah menyatakan kekecewaannya terhadap dermaga air sementara tersebut, dengan mengatakan, “Saya berharap hal itu akan lebih berhasil.”Beberapa anggota kongres juga mengkritik dermaga Gaza karena biaya dan potensi risikonya terhadap pasukan AS.Lebih jauh lagi, pemerintah Gaza mengecam proyek AS tersebut sebagai sebuah aksi publisitas “untuk mempercantik wajah buruknya.”Kelompok-kelompok bantuan juga mengecam dermaga tersebut sebagai gangguan, dan mengatakan bahwa Washington seharusnya memberikan tekanan pada Israel untuk membuka penyeberangan Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki wilayah Palestina yang diblokade.“AS ingin menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu untuk membantu upaya kemanusiaan, namun mereka tidak berhasil mendorong Zionis Israel untuk melakukan hal yang paling penting – yaitu mengizinkan akses penuh melalui jalur darat, atau mengizinkan akses dari Zionis Israel. Pasar Israel dan Tepi Barat,” kata Tania Hary, direktur eksekutif Gisha, sebuah kelompok hak asasi manusia Zionis Israel.“Jadi hal ini menghasilkan solusi yang sangat mahal dan tidak efisien yang pada akhirnya terbukti hanya membuang-buang uang, dan juga kegagalan yang sangat besar dan memalukan.”Zionis Israel melancarkan serangan brutalnya ke Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan Hamas melakukan operasi bersejarahnya terhadap entitas pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman rezim yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, rezim Tel Aviv sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 38.794 warga Palestina, sebagian besar perempuan, dan anak-anak, di Gaza, dan melukai 89.166 lainnya.[IT/r]