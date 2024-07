Axios: Netanyahu Menentang Keterlibatan Resmi Otoritas Palestina di Penyeberangan Rafah

the closed gate to the Rafah border crossing with Egypt, in the southern Gaza Strip

IslamTimes - Para pejabat AS berpendapat bahwa pembukaan kembali penyeberangan Rafah bisa menjadi langkah awal dalam strategi pascaperang yang lebih luas yang bertujuan untuk menstabilkan dan membangun kembali Gaza, sesuai dengan Axios.

Tiga pejabat Zionis Israel dan AS mengatakan kepada Axios bahwa AS, Zionis "Israel", dan Otoritas Palestina mengadakan pertemuan rahasia pekan lalu untuk membahas pembukaan kembali penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza sebagai bagian dari perjanjian penyanderaan dan gencatan senjata.Lebih lanjut mereka menekankan bahwa Zionis "Israel" dan Mesir sejauh ini belum dapat mencapai kesepakatan mengenai pembukaan kembali penyeberangan tersebut.Mesir menginginkan personel Otoritas Palestina untuk mengelola penyeberangan, sementara Zionis Israel lebih memilih operator yang tidak berafiliasi dengan Hamas dan menentang peran resmi Otoritas Palestina, terutama karena alasan politik dalam negeri, laporan tersebut merinci.Selain itu, pemerintahan Biden memandang pembukaan kembali Gaza sebagai sarana untuk mulai membangun kembali pemerintahan di Gaza dengan mengecualikan Hamas dan memungkinkan keterlibatan Otoritas Palestina, menurut laporan tersebut.Pertemuan tersebut, yang diadakan di Tel Aviv, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Penasihat Timur Tengah Presiden Biden, Brett McGurk; Ketua Shin Bet Zionis Israel, Ronen Bar; dan deputi senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Hussein al-Sheikh dan Majed Faraj, sesuai Axios.Menurut sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, pihak Israel menekankan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan resmi Otoritas Palestina di penyeberangan Rafah. Sementara itu, Israel mendesak para pembantu senior Abbas untuk mengirimkan personel ke penyeberangan dalam peran tidak resmi, namun pihak Palestina menolak usulan tersebut.Penarikan diri IOF dari Philadelphi Axis dibahas meskipun Netanyahu membantahnyaHal ini terjadi ketika The Times of Israel mengutip dua pejabat yang mengatakan bahwa perunding Zionis Israel telah membahas masalah penarikan militer Zionis Israel dari Koridor utama Philadelphi antara Jalur Gaza dan Mesir sebagai bagian dari potensi perjanjian gencatan senjata, meskipun ada kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membantah hal tersebut.Menurut para pejabat, penarikan tersebut akan menjadi bagian dari rencana Mesir, dengan bantuan dari Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya, akan memperkuat perbatasan untuk mencegah gerakan Hamas yang diduga menyelundupkan senjata ke Gaza dari Sinai.Selain itu, para pejabat mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut akan mencakup pembangunan tembok bawah tanah di sepanjang Koridor Philadelphi untuk menghilangkan ancaman terowongan.Sebelumnya, Reuters mengutip dua sumber Mesir dan sumber ketiga yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa perunding Israel dan Mesir sedang mendiskusikan penerapan sistem pengawasan elektronik di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir, yang memungkinkan Zionis “Israel” menarik pasukannya jika diperlukan. gencatan senjata disepakati.Kantor Netanyahu menggambarkan laporan Reuters sebagai “berita palsu,” dan menegaskan bahwa perdana menteri Israel “bersikukuh bahwa Israel tetap berada di Koridor Philadelphi.”Sementara itu, surat kabar Zionis Israel Maariv melaporkan bahwa para pejabat yang terlibat dalam negosiasi tersebut menyebutkan bahwa penarikan sebagian dari Koridor Philadelphi diusulkan selama negosiasi, khususnya dalam pembicaraan yang dilakukan oleh direktur Shin Bet, Ronen Bar, di Mesir.Sebaliknya, surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pejabat lain, yang juga berpartisipasi dalam negosiasi, mengatakan bahwa "Israel" tidak membahas masalah Koridor Philadelphi dan tidak membahas masalah Zionis "Israel" yang mempertahankan kendali atas penyeberangan Rafah.Selain itu, Al-Qahera News TV mengutip sumber petinggi Mesir yang membantah rumor tentang pengaturan keamanan Mesir-Zionis Israel terkait perbatasan dengan Jalur Gaza.Netanyahu menegaskan bahwa "Israel" mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi dan penyeberangan Rafah, wilayah utama Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir, yang bertentangan dengan posisi Hamas bahwa pasukan pendudukan harus menarik diri dari seluruh Jalur Gaza setelah gencatan senjata.Netanyahu mengklaim bahwa penguasaan Koridor Philadelphi adalah bagian dari upaya untuk mencegah "penyelundupan senjata ke Hamas dari Mesir."Apa itu Poros Philadelphia?Poros Philadelphia adalah wilayah yang terbentang dari penyeberangan Karem Abu Salem yang dikuasai Israel, menghubungkan Jalur Gaza dan wilayah pendudukan, hingga titik paling selatan di pantai Jalur Gaza.Juga dikenal sebagai Rute Philadelphi, jalur sempit sepanjang 14 km yang memisahkan Palestina dari Mesir dan ditetapkan sebagai "zona penyangga" antara Zionis "Israel" dan Mesir dalam perjanjian tahun 1979. Sebelum Jalur Gaza dibebaskan pada tahun 2005, Poros berada di bawah kendali pasukan pendudukan Zionis Israel.Awalnya, pendudukan Zionis Israel bermaksud memanfaatkan kehadirannya di wilayah tersebut sebagai metode untuk mencegah perpindahan material dan barang ke Jalur Gaza, namun sistem terowongan yang rumit akhirnya menganggapnya sebagai metode yang tidak efektif. Ketika pendudukan menarik diri dari Jalur Gaza, mereka menandatangani Perjanjian Philadelphi dengan Mesir, di mana 750 tentara Mesir diizinkan ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan judul "menjaga keamanan".[IT/r]