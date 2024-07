Di PBB, Iran Mendesak Tindakan Internasional untuk Menghentikan Genosida Israel di Gaza

President of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger meets with Iran’s acting Foreign Minister Ali Bagheri Kani in New York

IslamTimes - Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Mirjana Spoljaric Egger telah menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, dan menghargai kontribusi Iran terhadap organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan hari Kamis (18/7) dengan penjabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani, yang berada di New York untuk berpartisipasi dalam dua pertemuan Dewan Keamanan PBB.Egger menguraikan upaya yang dilakukan ICRC untuk mengirimkan pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan meringankan penderitaan penduduk Palestina di sana, sambil menekankan bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung.Sementara itu, Bagheri Kani memuji upaya ICRC terkait Palestina dan Gaza, dan menggambarkan kondisi kemanusiaan warga Palestina yang tertindas sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan.“Sayangnya, pendekatan yang bermotif politik dan salah serta standar ganda sejauh ini telah menggagalkan upaya yang bertujuan untuk mengakhiri krisis Gaza.“Sayangnya, lebih dari 20 orang terbunuh dan terluka di Gaza setiap jamnya. Apa yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan. Komunitas internasional harus segera menghentikan rezim Zionis dan meminta pertanggungjawabannya,” kata diplomat terkemuka Iran tersebut.Zionis Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina melakukan operasi pembalasan mendadak ke wilayah pendudukan. Rezim tersebut telah melakukan pengepungan hampir total terhadap wilayah pesisir, yang telah mengurangi aliran bahan makanan, obat-obatan, listrik, dan air ke wilayah Palestina.Zionis Israel telah membunuh hampir 39.000 warga Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan remaja.Wakil kepala urusan kemanusiaan PBB memuji peran konstruktif IranSementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Wakil Koordinator Bantuan Darurat Joyce Masoya memuji peran “konstruktif” Iran dalam masalah kemanusiaan dan menekankan perlunya peningkatan kerja sama antara kedua pihak.Pernyataan itu disampaikan Masoya saat bertemu dengan Bagheri Kani di New York, Kamis (18/7), di sela-sela dua pertemuan Dewan Keamanan PBB.Dia menyerukan upaya yang lebih besar untuk menghentikan perang Gaza, dan mengakhiri situasi mengkhawatirkan saat ini di wilayah yang dilanda perang tersebut.Bagheri Kani, pada bagiannya, menggambarkan pembantaian warga Palestina yang tidak bersalah di Gaza sebagai contoh nyata genosida warga Palestina dan pemindahan paksa mereka.Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyoroti kejahatan-kejahatan tersebut, dan segera mengambil tindakan untuk menghentikannya.“Kelanjutan situasi saat ini tidak dapat diterima lagi. Serangan dan upaya rezim Zionis untuk menggusur masyarakat Gaza harus segera dihentikan,” katanya.Sambil menuntut pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang cukup di Gaza, Bagheri Kani mengutuk serangan Zionis Israel terhadap warga Gaza sebagai tindakan balas dendam.“Tidak ada peluang bagi Zionis Israel untuk menang dalam perang ini. Hal ini hanya akan menambah beban pemerintahan AS sebagai sponsor terbesar rezim dan mitranya dalam kelanjutan genosida yang sedang berlangsung,” kata menteri luar negeri sementara Iran.Bagheri Kani juga menyerukan manajemen PBB yang kuat dan mendesak untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di perbatasan Rafah, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.PBB dapat mengandalkan kapasitas Republik Islam Iran untuk membangun perdamaian dan keamanan di kawasan, katanya.[IT/r]