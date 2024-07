Israel Mengebom Kamp-kamp Pengungsi Gaza Saat Tank-tank Masuk Lebih Jauh ke Rafah

Palestinians carry the bodies of children killed in an Israeli bombing in Deir al-Balah in the central Gaza Strip

IslamTimes - Zionis Israel telah membombardir kamp-kamp pengungsi bersejarah Jalur Gaza di tengah dan menyerang Kota Gaza di utara, sementara tank-tank terus bergerak lebih jauh ke Rafah di selatan.

Para pejabat kesehatan mengatakan rentetan serangan udara menewaskan 16 orang di kota Zawayda, kamp Bureij dan Nuseirat serta kota Deir-Al-Balah yang padat penduduk, pusat kota besar terakhir di Gaza yang tidak diserang oleh pasukan Zionis Israel.Gambar menunjukkan pelayat di Rumah Sakit Martir al-Aqsa di Deir el-Balah, di mana beberapa mayat tergeletak di tanah. Seorang pria menggendong tubuh seorang anak yang tertutup.Ahmed Abu Muheisen mengatakan satu serangan menargetkan keluarga sepupunya di daerah al-Zuwaida. “Anak-anaknya dan istrinya menjadi martir, begitu pula dia.”“Cukup, sudah cukup!” kata Eid Abu Rakab, salah satu pelayat lainnya.Di Kota Gaza di utara, petugas medis mengatakan serangan menghantam Sekolah Kairo yang menampung para pengungsi di Kota Gaza. Lebih dari 10 orang, termasuk tiga anak-anak, tewas.Di Rumah Sakit al-Amal di Khan Yunis di Gaza selatan, pejabat kesehatan Palestina menggali setidaknya 12 jenazah yang dikuburkan di dalam fasilitas medis untuk dimakamkan kembali di lokasi lain.Areej Hamouda, ibu dari salah satu korban tewas, mengambil sebagian tanah berpasir dari kuburan putranya dan menciumnya sebelum petugas medis menggali jenazahnya, lapor Reuters.“Mereka menembaknya dan dia membawa sepotong roti, yang harus dia minta agar bisa diberikan untuk putrinya, mereka menembaknya di mata dan kepala – hujan menimpanya, dia dibasuh dengan darah,” kata Hamouda. , menangis.“Dia (terbaring) di sana sepanjang hari, mereka tidak bisa memindahkannya, (kemudian) mereka menariknya dengan tali ketika mereka membawanya untuk dimakamkan di sini.”Di Rafah, warga mengatakan tank-tank Zionis Israel bergerak lebih jauh ke sisi barat kota dan mengambil posisi di puncak bukit di sana.Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (18/7) bahwa invasi Israel telah mendorong rumah sakit lapangan Palang Merah dengan 60 tempat tidur di Rafah ke ambang kapasitas.Lebih dari satu juta orang mencari perlindungan di Rafah, namun sebagian besar kembali berpencar sejak Israel melancarkan invasi di dalam dan sekitar kota tersebut pada bulan Mei untuk membasmi brigade Hamas yang beroperasi di sana.Lebih dari sembilan bulan setelah perang, pejuang Palestina yang dipimpin oleh Hamas masih mampu menyerang pasukan Israel di darat, kadang-kadang menembakkan serangan roket ke permukiman di wilayah pendudukan.Jihad Islam mengatakan mereka menembakkan rudal ke dua komunitas Israel selatan pada hari Kamis dan sayap bersenjata Hamas mengatakan mereka menembakkan bom mortir ke pasukan Israel di barat daya Rafah.Rezim Israel baru-baru ini memfokuskan serangannya pada kamp-kamp pengungsi, dengan serangan paling mematikan pada tanggal 13 Juli di kamp Mawasi, yang menewaskan 90 warga Palestina.Zionis Israel mengklaim bahwa pejuang perlawanan Palestina menggunakan tempat-tempat ini tetapi Hamas menepis tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa rezim tersebut berusaha menutupi pembantaian yang dilakukannya.Lebih dari 1.000 serangan terhadap fasilitas kesehatan di wilayah pendudukan Palestina telah didokumentasikan oleh @WHODi #Gaza hanya 10 dari 26 Pusat Kesehatan @UNRWA yang beroperasi. Tim kami terus mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk memberikan perawatan medis kepada keluarga tetapi membutuhkan #Gencatan Senjata pic.twitter.com/j55RznBjwq— UNRWA (@UNRWA) 18 Juli 2024Jumlah korban terbaru yang dikeluarkan pada hari Kamis termasuk 54 kematian dalam 24 jam terakhir. Israel telah membunuh lebih dari 38.840 orang di Gaza sejak Oktober.Pax, sebuah kelompok aktivis Belanda, mengatakan sebuah penelitian menunjukkan “pengeboman yang terus-menerus dan blokade bahan bakar Zionis Israel telah menghancurkan” sistem pengumpulan sampah Gaza yang sudah ketinggalan zaman, sehingga mengancam pasokan air dan lahan pertanian.[IT/r]🚨BREAKING: Laporan terbaru Oxfam mengungkapkan bagaimana Israel mempersenjatai air secara sistematis terhadap warga Palestina di #Gaza, telah mengurangi jumlah air yang tersedia di Gaza sebesar 94% menjadi 4,74 liter per hari per orang.Baca rilis kami👉 https://t.co/BYn8GDKOil pic.twitter.com/bqd7AR35Xs— Tim Media Internasional Oxfam (@newsfromoxfam) 18 Juli 2024Dan sebuah laporan baru dari organisasi kemanusiaan internasional Oxfam mengatakan Israel telah mengurangi 94 persen jumlah air yang tersedia di Gaza “menciptakan bencana kesehatan yang mematikan.”“Pemotongan pasokan air eksternal oleh Israel, penghancuran fasilitas air secara sistematis, dan penghalangan bantuan yang disengaja telah mengurangi jumlah air yang tersedia di Gaza sebesar 94 persen menjadi 4,74 liter [1,25 galon] per hari per orang – hanya di bawah sepertiga dari jumlah minimum yang direkomendasikan pada tahun 2016. keadaan darurat dan kurang dari satu toilet flush,” kata laporan itu.