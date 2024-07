UEA Mengumumkan Kesediaannya untuk Mengirim 'Sepatu Bot' ke Gaza 'Kemudian Hari'

Lana Zaki Nusseibeh, Permanent Representative to the United Nations of the United Arab Emirates

IslamTimes - UEA, dengan kondisi kepemimpinan AS dan Otoritas Palestina yang telah direformasi, telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan apa yang disebut 'misi stabilisasi multinasional di Gaza'.

Pasukan asing yang mendarat di Jalur Gaza telah disarankan sebagai solusi untuk rencana “kemudian hari” yang diajukan di bawah naungan Amerika Serikat.Rencana tersebut dilakukan dengan dalih misi “stabilisasi” multinasional untuk Jalur Gaza dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara pertama yang secara terbuka menunjukkan kesediaannya untuk mengerahkan pasukan sebagai bagian dari misi ini.Menurut Financial Times, pengumuman UEA mengkondisikan bahwa AS memberikan peran kepemimpinan dan mendukung upaya pembentukan Negara Palestina.Lana Nusseibeh, utusan khusus untuk Kementerian Luar Negeri UEA, mengatakan kepada Financial Times bahwa “UEA dapat mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari kekuatan stabilisasi bersama mitra Arab dan internasional atas undangan dari PA yang telah direformasi, atau PA yang dipimpin oleh perdana menteri yang mempunyai wewenang, " menambahkan bahwa "Amerika Serikat harus memimpin dalam hal ini agar berhasil."Nusseibeh mempresentasikan rencana untuk Gaza yang mencakup tiga komponen penting: bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina pulih dari kehancuran yang signifikan, langkah-langkah keamanan, dan strategi politik untuk memungkinkan “penyelesaian konflik yang berkelanjutan.”“Rencana [untuk Gaza] harus sesuai dengan apa yang kami yakini diperlukan: komponen kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza pulih dari kehancuran yang mengerikan; [dan] komponen keamanan,” kata Nusseibeh. “Dan komponen politik yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik secara berkelanjutan.”Selain itu, Nusseibeh menegaskan kembali bahwa Abu Dhabi berupaya untuk berpartisipasi dalam misi tersebut, kami memerlukan kepemimpinan AS, kepemimpinan Otoritas Palestina yang direformasi, dan rencana yang jelas untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat “di bawah satu pemerintahan Palestina.”“Bagi kami, yang diperlukan [untuk berpartisipasi dalam misi ini] adalah kepemimpinan AS, kepemimpinan PA yang direformasi, dan peta jalan menuju penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu pemerintahan Palestina,” kata Nusseibeh sambil menambahkan. “Kami [juga] perlu melihat artikulasi yang jelas, sinyal atau komitmen terhadap negara Palestina melalui negosiasi.”[IT/r]