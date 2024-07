AS Memperingatkan India Agar Tidak Memperdalam Hubungan dengan Rusia

National US Security Advisor Jake Sullivan

IslamTimes - Washington berupaya membangun aliansi yang semakin besar dengan New Delhi, kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

Washington berusaha meyakinkan New Delhi bahwa memperdalam hubungan dengan Rusia dan China akan menciptakan kesulitan bagi hubungan AS-India, kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada hari Jumat (19/7).Berbicara di Forum Keamanan Aspen 2024 di Colorado, Sullivan mengatakan AS melihat “peluang besar dalam bidang teknologi, ekonomi, dan tata negara serta geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas” dan ingin memperdalam hubungan ini.“Rusia semakin dekat dengan China dan sebagai mitra junior bagi China belum tentu akan menjadi teman baik yang dapat diandalkan bagi India dalam keadaan darurat atau krisis di masa depan” katanya. “Ini adalah sesuatu yang kami pertimbangkan saat kami melakukan dialog strategis dengan India.”Setelah ketegangan antara India dan China meningkat secara dramatis menyusul bentrokan di sepanjang perbatasan yang disengketakan pada tahun 2020, New Delhi telah memperkuat kemitraannya dengan AS, sehingga membuat marah Beijing.Namun, sikap netral India mengenai konflik Ukraina menunjukkan bahwa meskipun New Delhi mungkin meningkatkan kemitraannya dengan AS, Rusia tetap menjadi mitra penting bagi India dan, menurut Sullivan, India tidak akan meninggalkan hubungan ini.“India memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia yang tidak akan mereka putuskan, namun kami yakin bahwa kami ingin terus melakukan dialog mendalam dengan India mengenai hal-hal spesifik dan sifat hubungan tersebut,” katanya.Mengenai kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Moskow pada bulan Juli, Sullivan mengatakan AS tidak melihat “bukti nyata” bahwa India memperdalam hubungan militer dan teknologinya dengan Rusia.Kunjungan Modi dan pelukannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin memicu reaksi keras dari para pejabat AS dan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky di tengah konflik antara Moskow dan Kyiv. Pemilihan waktu kunjungan Modi, yang bertepatan dengan pertemuan puncak NATO di Washington, DC, semakin memperumit “pandangan” dari sudut pandang AS, menurut Bloomberg, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.“Kami tidak pernah ingin melihat negara-negara yang kami sayangi, mitra dan teman kami muncul di Moskow dan memeluk Putin,” kata Sullivan.Hubungan kuat antara New Delhi dan Moskow sudah ada sejak Perang Dingin. Rusia adalah pemasok utama peralatan pertahanan ke India, dan sejak krisis Ukraina meningkat, India telah meningkatkan impor minyak mentah Rusia secara signifikan. Volume tahunan ekspor minyak Rusia ke India telah meningkat hampir 20 kali lipat sejak tahun 2021, berjumlah 90 juta ton pada tahun lalu dan saat ini memenuhi 40% permintaan India, menurut Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak. Hal ini memicu klaim Barat bahwa pembelian tersebut mendanai upaya perang Rusia. India berpendapat bahwa membeli minyak Rusia membantu menstabilkan harga minyak mentah global.[IT/r]