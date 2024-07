Blinken: Iran Hampir Mencapai 'Peluncuran Nuklir' 

Antony Blinken US Secretary of State

IslamTimes - Iran mungkin siap membuat senjata nuklir dalam hitungan minggu atau bahkan hari, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan. Tehran telah meningkatkan persediaan uraniumnya yang hampir setara dengan senjata sejak Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018.

Tehran mungkin membutuhkan waktu “satu atau dua minggu” untuk mendapatkan bahan fisil untuk membuat senjata, kata Menteri Luar Negeri AS.Dalam sebuah serangan terhadap calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, yang mempelopori penarikan AS dari perjanjian tersebut, Blinken mengatakan kepada Forum Keamanan Aspen pada hari Jumat (19/7) bahwa Iran telah secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk membuat bom nuklir.Setelah “perjanjian nuklir dibatalkan, alih-alih tinggal satu tahun lagi untuk mencapai kapasitas produksi bahan fisil untuk senjata nuklir, [Iran] sekarang mungkin hanya satu atau dua minggu lagi untuk mencapai hal tersebut,” kata para petinggi AS itu.Blinken menekankan bahwa Iran belum “memproduksi senjatanya sendiri, tapi tentu saja itu adalah sesuatu yang kami lacak dengan sangat hati-hati.”Menteri tersebut mencatat bahwa Iran dapat menunjukkan keseriusannya dalam menjalin hubungan dengan AS dalam masalah nuklir dengan “menarik kembali pekerjaan yang telah dilakukannya” pada program atomnya, dan menambahkan bahwa Washington terus meningkatkan tekanan sanksi terhadap Tehran dalam upayanya. untuk mengubah perilaku mereka.Menurut laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) PBB pada bulan Mei, Iran memiliki lebih dari 140 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60%. Untuk dapat digunakan dalam bom nuklir, ia harus diperkaya hingga lebih dari 90%. Sebagai perbandingan, berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015 yang ditandatangani Iran dengan beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, Tehran berjanji untuk mempertahankan pengayaan uraniumnya sebesar 3,67%.Trump mengatakan dia menarik diri dari perjanjian tersebut, yang disebutnya sebagai “bencana,” karena gagal mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Namun Tehran secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai rencana untuk melakukan hal tersebut dan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berusaha selama berbulan-bulan untuk menghidupkan kembali perjanjian penting tersebut, namun perundingan tersebut terhenti. Secara khusus, Iran telah meminta jaminan dari AS bahwa Iran tidak akan meninggalkan perjanjian tersebut di masa depan.[IT/r]