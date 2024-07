AS Mendeklasifikasi Data Persediaan Nuklir

US warheads nuclear

IslamTimes - Washington memiliki 3.748 hulu ledak aktif dan tidak aktif, dan 2.000 lainnya menunggu dibongkar, menurut dokumen yang baru dirilis.

AS memiliki 3.748 hulu ledak dalam persediaan nuklirnya pada September 2023, menurut data baru pemerintahAS telah mendeklasifikasi data persediaan nuklirnya, yang terdiri dari 3.748 hulu ledak pada September 2023, menurut dokumen baru yang dirilis oleh Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) pada hari Jumat (19/7).Lembar fakta NNSA menunjukkan bahwa ukuran timbunan tersebut hampir sama dibandingkan tahun 2021, ketika dokumen sejenis sebelumnya dirilis ke publik. Washington mengatakan negaranya memiliki 3.750 hulu ledak pada September 2020. Statistik tersebut mencakup hulu ledak aktif dan tidak aktif, namun tidak termasuk hulu ledak yang sudah tidak digunakan lagi.Badan tersebut mencatat bahwa antara tahun 1994 dan 2023, AS telah membongkar 12.088 hulu ledak nuklir, 405 di antaranya dibongkar antara tahun 2020 dan 2023, dan “sekitar 2.000 hulu ledak nuklir tambahan saat ini sudah tidak digunakan lagi dan menunggu pembongkaran.”NNSA mencatat bahwa jumlah hulu ledak saat ini merupakan penurunan drastis dari tahun 1967, ketika persediaan mencapai puncaknya pada 31.255 hulu ledak.Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), pada tahun 2024, AS tetap menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar kedua di dunia dengan total inventaris 5.044 hulu ledak. Rusia adalah negara terbesar dengan 5.580 hulu ledak, menurut data.Jumlah hulu ledak nuklir Amerika mulai menurun pada puncak Perang Dingin ketika Washington dan Moskow terlibat dalam perundingan pengendalian senjata yang produktif. Meskipun dialog terhenti karena memburuknya hubungan AS-Rusia, yang sebagian disebabkan oleh konflik Ukraina, kedua kekuatan tersebut tetap berkomitmen pada Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START), yang membatasi penggunaan senjata nuklir masing-masing sebanyak 1.550 unit.Namun demikian, laporan SIPRI pada bulan Juni memperingatkan bahwa dunia berada dalam “salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah umat manusia,” ketika kekuatan global terus meningkatkan dan memodernisasi persenjataan atom mereka. Para peneliti mencatat bahwa ketegangan mengenai Ukraina dan Gaza memainkan peran penting dalam melemahkan diplomasi nuklir global.[IT/r]