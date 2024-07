NYT: 'Israel' Bertindak Independen, AS Bukan Bagian dari Serangan terhadap Yaman

Israeli aggression on the energy civilian facility in Yemen's Hodeidah

IslamTimes - Surat kabar itu mengatakan agresi Zionis Israel terhadap fasilitas energi sipil di Hodeidah Yaman adalah respons terhadap serangan pesawat nirawak di Tel Aviv.

The New York Times pada hari Sabtu (20/7) mengutip empat pejabat AS yang mengklaim bahwa "Zionis Israel bertindak sendiri" tanpa "keterlibatan militer AS" ketika menyerang Yaman.Menurut surat kabar tersebut, para pejabat mengatakan bahwa agresi Zionis Israel terhadap fasilitas energi sipil di provinsi pesisir Hodeidah adalah respons terhadap keberhasilan serangan pesawat nirawak Yaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tel Aviv awal pekan ini.Jet perang Zionis Israel melancarkan serangkaian serangan udara pada hari Sabtu yang menargetkan pembangkit listrik Ras Kathib di pelabuhan Hodeidah, memicu fasilitas penyimpanan minyak dan menyebabkan kebakaran besar yang dapat dilihat beberapa kilometer jauhnya, koresponden Al Mayadeen melaporkan.Juru bicara tentara pendudukan Zionis Israel membenarkan bahwa serangan itu dilancarkan oleh rezim.Kementerian Kesehatan Yaman melaporkan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat agresi tersebut, dan membenarkan bahwa warga sipil menderita luka bakar parah akibat kebakaran tersebut.Tim pertahanan sipil sedang berjuang untuk memadamkan api dan kobaran api yang melanda zona sasaran, tambah koresponden kami, dan mencatat bahwa besarnya kobaran api membuat tugas ini menjadi sangat sulit.Sumber-sumber Yaman memberi tahu Al Mayadeen bahwa serangan udara ini dikoordinasikan antara pasukan AS dan Zionis Israel, yang menunjukkan bahwa sifat target yang terkena agresi menunjukkan kebutaan musuh.Mereka menekankan bahwa akan ada respons terhadap agresi tersebut.Media Zionis Israel mengutip sumber resmi Amerika yang menyatakan bahwa 12 pesawat tempur F-35 menyerang beberapa sasaran di Yaman dalam beberapa gelombang serangan.Lebih lanjut, platform media Zionis Israel menyebutkan bahwa Italia membantu Zionis "Israel" dengan mengisi bahan bakar pesawat di wilayah udara Yaman.Menyusul agresi Zionis Israel, ketua delegasi perundingan Yaman, Mohammad Abdul-Salam, menegaskan bahwa menekan Yaman untuk berhenti mendukung Gaza adalah "mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan bagi Zionis Israel."“Agresi brutal Zionis Israel hanya akan meningkatkan tekad dan ketabahan rakyat Yaman serta angkatan bersenjatanya yang berani secara meningkat.”[IT/r]