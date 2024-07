Netanyahu: ‘Senjata Jarak Jauh’ Israel Akan Menjangkau Musuh-musuhnya Di Mana Saja

IslamTimes - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji Pasukan Pertahanan Zionis Israel karena melakukan “operasi yang tepat dan sukses” pada jarak 1.700 kilometer dari perbatasan negaranya, yang menurutnya berfungsi sebagai peringatan jelas bagi semua musuh negara Yahudi.

Serangan terhadap Yaman merupakan demonstrasi tekad Yerusalem Barat untuk menghukum penyerang mana pun, demikian peringatan perdana menteriMiliter Zionis Israel melancarkan serangan udara langsung berskala besar yang pertama terhadap Yaman pada hari Sabtu (20/7), menargetkan kota pelabuhan Hodeidah. Serangan itu memicu kebakaran besar di terminal minyak pelabuhan dan menyebabkan sedikitnya 80 orang terluka, menurut penghitungan awal kementerian kesehatan di Sanaa.“Pelabuhan yang kami serang bukanlah pelabuhan yang tidak bersalah,” klaim Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis pada Sabtu malam. “Itu digunakan untuk tujuan militer, digunakan sebagai pintu masuk senjata mematikan yang dipasok ke Houthi oleh Iran.”“Serangan ini terjadi sebagai respons langsung terhadap serangan pesawat nirawak kemarin yang menewaskan satu orang dan melukai beberapa lainnya, seratus meter dari Konsulat AS di Tel Aviv,” pemimpin Israel menekankan, hanya beberapa hari sebelum dia dijadwalkan untuk memberikan pidato sebelumnya. Kongres AS di Washington, DC.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, malam ini: “Sejak awal perang, saya sudah menegaskan bahwa Zionis Israel akan bertindak melawan semua pihak yang menyerang kami. Inilah sebabnya pada hari ini, saya meminta kabinet Zionis Israel untuk mendukung keputusan saya untuk menyerang Houthi menargetkan di Yaman. pic.twitter.com/xWE3KXQaeV— Perdana Menteri Israel (@IsraeliPM) 20 Juli 2024Serangan pesawat nirawak pada Jumat (19/7) pagi, yang dipuji oleh pemberontak Houthi sebagai “operasi militer yang signifikan,” menyebabkan satu warga Israel tewas dan setidaknya sepuluh lainnya terluka. IDF menyalahkan “kesalahan manusia” yang tidak dijelaskan secara spesifik atas kegagalan mereka mencegat pesawat tak berawak atau setidaknya mengeluarkan peringatan, meskipun menurut media lokal, hal itu telah terdeteksi oleh pertahanan udara sebelumnya.Serangan Zionis Israel terhadap Yaman “menjelaskan kepada musuh-musuh kita bahwa tidak ada tempat yang tidak dapat dicapai oleh tangan panjang Zionis Israel,” Netanyahu menambahkan dalam versi bahasa Ibrani dari pidatonya, seperti yang dikutip oleh Times of Israel.Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman telah menyerang kapal dagang yang memiliki hubungan dengan Zionis Israel di wilayah tersebut sejak Oktober, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Koalisi yang dipimpin AS dan Inggris telah melakukan serangan udara terhadap kelompok tersebut, yang mereka klaim sebagai wakil Iran, namun upaya tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil.“Houthi menyerang kami lebih dari 200 kali. Pertama kali mereka menyakiti warga negara Zionis Israel, kami menyerang mereka. Dan kami akan melakukan ini di mana pun diperlukan,” kata Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant dalam pernyataan terpisah pada hari Sabtu.Sementara itu, Houthi telah berjanji untuk membalas serangan Zionis Israel dengan “serangan yang lebih berdampak,” tulis Mohamed Ali al-Houthi dari Dewan Politik Tertinggi di Yaman di X (sebelumnya Twitter). Juru bicara Houthi Mohammed Abdulsalam mengatakan bahwa “agresi terang-terangan Zionis Israel” terbaru bertujuan “untuk meningkatkan penderitaan rakyat dan menekan Yaman agar berhenti mendukung Gaza.”[IT/r]