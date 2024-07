Gedung Putih 'Yakin' Biden Aman dari Pidato Netanyahu

US President Joe Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu meet in Tel Aviv

IslamTimes - Gedung Putih tidak memperkirakan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu akan menyerang Presiden Joe Biden ketika ia berpidato di depan Kongres AS pada hari Rabu (24/7), kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

Penasihat Keamanan Nasional tidak memperkirakan PM Zionis Israel akan melancarkan serangan verbal terhadap pemerintahannyaPara pejabat senior AS dilaporkan khawatir bahwa pidato tersebut dapat mencakup pukulan publik terhadap pemerintah.AS menghentikan pengiriman 3.500 bom ke Zionis Israel pada awal Mei di tengah seruan agar Yerusalem Barat mengurangi serangannya terhadap kota Rafah yang berpenduduk padat di Gaza selatan. Pada bulan Juni, Netanyahu secara terbuka mengkritik Washington karena “menahan senjata dan amunisi untuk Zionis Israel” selama beberapa bulan, dan menyebutnya “tidak dapat dibayangkan.”Pemimpin Zionis Israel tersebut dapat menampilkan “pertunjukan yang rumit secara diplomatis dan tidak pasti secara politis bagi seorang presiden yang mencalonkan diri kembali,” Politico melaporkan pada bulan Juni.Berbicara di Forum Keamanan Aspen pada hari Jumat, Sullivan mengatakan dia tidak akan melihat salinan pidato tersebut tetapi memperkirakan Netanyahu akan memberi tahu Biden “apa yang ingin dia katakan.” Sebuah “pratinjau luas” yang diberikan oleh para pejabat Zionis Israel menunjukkan bahwa PM “bermaksud untuk memperkuat serangkaian tema dan argumen yang tidak bertentangan atau bertentangan dengan kebijakan kami, kebijakan Amerika,” tambah pejabat itu.Sullivan merujuk pada pidato Netanyahu pada tahun 2015 di hadapan Kongres, ketika ia mengecam pemerintahan Obama atas upayanya dalam menegosiasikan perjanjian nuklir Iran. Pidato tersebut dikritik oleh Pemimpin Minoritas DPR saat itu, Nancy Pelosi, yang menyebutnya sebagai pidato yang penuh dengan sikap merendahkan dan penghinaan terhadap intelijen Amerika Serikat.“Harapan kami adalah pidatonya tidak seperti pidato tahun 2015,” kata Sullivan.Meskipun para pejabat AS telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka “tidak tahu apa yang dibicarakan [Netanyahu],” secara pribadi, tim Biden dilaporkan “marah dan terkejut” atas sikap “tidak berterima kasih” yang dilakukan perdana menteri tersebut, dan beberapa pejabat menggambarkannya sebagai orang yang “tidak bisa menahan diri.” aksio melaporkan.Bulan lalu, Reuters melaporkan bahwa sejak dimulainya perang Israel-Hamas, AS telah memberi Israel total 14.000 bom seberat 2.000 pon, 6.500 bom seberat 500 pon, 3.000 rudal Hellfire, dan amunisi lainnya. Washington juga telah mengirimkan bantuan keamanan senilai $6,5 miliar sejak 7 Oktober.Menurut laporan Wall Street Journal, AS melanjutkan transfer senjata senilai $1 miliar ke Zionis Israel pada bulan Mei, bulan yang sama ketika AS menghentikan pengiriman bom.Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah militan tersebut membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang dalam serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober. Lebih dari 38.000 warga Palestina telah terbunuh sejak itu dalam operasi militer tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.[IT/r]