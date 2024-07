Muncul Laporan-laporan yang Saling Bertentangan Mengenai Respons Israel terhadap Kesepakatan Gaza 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a ceremony in Israel

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mengadakan pertemuan dengan tim perunding Zionis Israel sebelum terbang ke Amerika Serikat.

Upaya untuk menyetujui tanggapan Zionis Israel terhadap potensi kesepakatan pertukaran mulai hari ini sedang berlangsung, The Times of Israel melaporkan, mengutip lembaga penyiaran publik Kan.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan tim perunding Zionis Israel dalam beberapa jam mendatang sebelum terbang ke Amerika Serikat.Dalam laporan yang kontradiktif, Noam Amir, analis urusan militer Channel 14, mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan rencana kunjungan delegasi perundingan Zionis Israel ke Doha sebelum menuju ke Amerika Serikat, menurut laporan media Zionis Israel.Pada saat yang sama, media Zionis Israel mengomentari keputusan Netanyahu dan menyatakan bahwa Partai Likud mengirimkan pesan: "Kesepakatan untuk semua orang atau tidak sama sekali."Penundaan menyebabkan Zionis 'Israel' kalah dalam kesepakatan pertukaran tawananSumber-sumber di lembaga keamanan Zionis Israel khawatir bahwa kehilangan lebih banyak waktu akan menyebabkan kita kehilangan kendali dalam kesepakatan pertukaran tahanan, khususnya koridor Netzarim, ungkap laporan Israel pada hari Sabtu (20/7).Koresponden urusan militer Nir Dvori dari Channel 12 menyatakan bahwa komunitas internasional dan pengadilan internasional "tidak akan menunggu dan akan mulai memberikan tekanan untuk mengevakuasi koridor tersebut dan mengizinkan penduduk untuk kembali ke Gaza utara, yang akan menghalangi kami untuk mengamankan kembalinya Gaza. tawanan."“Ini adalah titik pengaruh yang tidak boleh kita hilangkan, dan kita perlu memanfaatkan waktu ini,” tambahnya.“Rencananya layak, dan syaratnya bisa dinegosiasikan. Ada kesepahaman mengenai syarat pembebasan para tawanan, serta mengenai Koridor Philadelphia,” lanjutnya.“Ada peluang penting untuk memulangkan 30 tawanan ke rumah mereka, dan kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini sekarang,” katanya lebih lanjut, seraya menambahkan, “Israel perlu memutuskan apa yang diinginkannya dan mengirim pimpinan Mossad ke Doha untuk memajukan keadaan. "Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh para pemimpin lembaga keamanan "memaksakan rencana gencatan senjata Presiden AS Joe Biden padanya."Seorang pejabat keamanan Zionis Israel mengatakan kepada Channel 13 bahwa “situasi perjanjian itu suram,” dan menambahkan bahwa Perdana Menteri memperkenalkan kondisi “yang tidak akan diterima oleh Hamas,” seperti mempertahankan kehadiran di “koridor Netzarim” untuk mencegah kembalinya Israel. Pejuang Palestina.Negosiasi terhentiSelama beberapa minggu terakhir, beberapa pengamat berpendapat bahwa perjanjian gencatan senjata sudah bisa dicapai, dengan Axios melaporkan bahwa Direktur CIA Bill Burns dan penasihat utama AS sedang dalam perjalanan ke Kairo untuk menandatangani perjanjian.Namun dengan perkembangan terkini, rasa frustrasi jelas terasa di pihak AS, dan hal ini tidak mengherankan karena pihak Zionis Israel sangat keras kepala dalam mencapai kesepakatan sejak perang dimulai.Pada hari Jumat, sumber senior di Perlawanan Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa kunjungan delegasi Israel ke Kairo pada hari Rabu tidak menghasilkan apa-apa, dan tidak memberikan jawaban apa pun terhadap usulan para mediator.Sumber tersebut mengonfirmasi bahwa para mediator yakin bahwa delegasi Zionis Israel mengulur waktu dan berusaha mengulur waktu, menunggu kembalinya perdana menteri pendudukan, Benjamin Netanyahu, dari Washington.[IT/r]