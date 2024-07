AP: Netanyahu Akan Mempertahankan Rencana Biden 

US President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin

IslamTimes - Pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan berlangsung minggu ini, akan tetap berjalan sesuai rencana meskipun Biden mundur dari pencalonan presiden, AP melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

PM Israel akan berpidato di Kongres AS dan juga diperkirakan akan bertemu Kamala HarrisKantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa perdana menteri akan melakukan perjalanan ke AS pada hari Senin (22/7), sesuai jadwal. Pemimpin Zionis Israel dijadwalkan berpidato di hadapan Kongres AS pada tanggal 24 Juli, di mana ia mengatakan ia akan menyampaikan “kebenaran tentang perang kita yang adil” di Gaza di tengah meningkatnya tekanan untuk menjamin gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan dengan Hamas guna menghentikan pertumpahan darah.Waktu pasti pertemuan antara Biden dan Netanyahu belum ditentukan karena presiden AS masih dalam masa pemulihan dari Covid-19 di rumahnya di Delaware, menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya.Awalnya, Biden diduga tidak ingin memberikan “kepuasan” kepada perdana menteri Zionis Israel dengan mengundurkan diri sebelum kunjungannya ke Washington, klaim New York Times pada hari Jumat. Ketegangan antara kedua pemimpin meningkat sejak AS menghentikan pengiriman beberapa jenis bom ke Zionis Israel pada bulan Mei di tengah seruan untuk mengurangi serangan di kota padat penduduk Rafah di Gaza selatan.Netanyahu dilaporkan juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Kamala Harris, yang telah didukung oleh Biden untuk menjadi calon baru dari Partai Demokrat untuk pemilu November.Pada hari Minggu (21/7), Biden mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali setelah berminggu-minggu tekanan atas kondisi mental dan fisiknya. Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di halaman X (sebelumnya Twitter), dia mengatakan bahwa keputusan tersebut “demi kepentingan terbaik” Partai Demokrat dan “negara.” Namun, dia mengesampingkan pengunduran diri, dengan mengatakan niatnya adalah “untuk fokus hanya pada memenuhi tugas saya sebagai Presiden selama sisa masa jabatan saya.”Setelah pengumuman tersebut, Presiden Israel Isaac Herzog melalui X mengucapkan terima kasih kepada Biden atas “persahabatan dan dukungannya yang teguh terhadap rakyat Zionis Israel selama karirnya selama puluhan tahun.”“Sebagai Presiden AS pertama yang mengunjungi Zionis Israel di masa perang, sebagai penerima Presidential Medal of Honor Zionis Israel, dan sebagai sekutu sejati rakyat Yahudi, dia adalah simbol ikatan yang tak terpatahkan antara kedua bangsa kita,” tulis Herzog.Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant juga berterima kasih kepada Biden atas “dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Zionis Israel selama bertahun-tahun.”“Dukungan setia Anda, terutama selama perang, sangat berharga. Kami berterima kasih atas kepemimpinan dan persahabatan Anda,” tambahnya, setelah mengucapkan “semoga sukses” kepada Netanyahu selama kunjungannya mendatang ke AS.[IT/t]